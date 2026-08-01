Dòng vốn ưu đãi cho nhà ỡ xã hội thắp lên hy vọng an cư cho người thu nhập thấp

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân

Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến một nghịch lý lớn về chi phí tài chính. Đối với phân khúc nhà ở thương mại, dù các ngân hàng liên tục tung ra các gói kích cầu với lãi suất ưu đãi năm đầu khá hấp dẫn, song áp lực thực sự lại nằm ở giai đoạn sau đó.

Khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất thả nổi tại nhiều tổ chức tín dụng đã tăng vọt lên tới 13% - 15%/năm. Điều này khiến những người có nhu cầu ở thực rơi vào tình trạng "mắc kẹt" khi áp lực trả gốc và lãi vượt quá khả năng chi trả. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội (NOXH) lại sở hữu mức lãi suất lý tưởng hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 5,4% đến 6,5%/năm.

Các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 cho rằng, các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân. Khó khăn vướng mắc đối với ngành ngân hàng là không có nhiều, quan trọng là nguồn cung nhà ở xã hội và giá cả hợp lý thì có sự kết nối thuận lợi với các chính sách của ngân hàng Chính sách xã hội, là cơ sở nền tảng để các ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng giải ngân.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 5340/NHNN-CSTT, đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, mở ra lộ trình tiếp cận nguồn vốn giá rẻ vô cùng rõ ràng cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi mua NOXH trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên: Người vay được áp dụng mức lãi suất cố định 6,5%/năm (thấp hơn 2%/năm so với mức cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước), trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi: "Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội, cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua, thuê mua nhà… được các tổ chức tín dụng, ngân hàng triển khai một cách tích cực. Có điểm mới trong thời gian gần đây là với những phân khúc được khuyến khích như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, NHNN đã có thông báo tới các tổ chức tín dụng chủ động tăng trưởng tín dụng, không cần kiểm soát như các lĩnh vực bất động sản thông thường".

Chính phủ và Quốc hội đã và đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý cho các phân khúc nhà ở xã hội. Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.