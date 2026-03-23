Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La triển khai chậm

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La – chủ đầu tư Dự án thành phần 3 (Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông), thuộc dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La cho biết: Dự án thành phần 3 có tổng chiều dài tuyến đầu tư xây dựng hơn 32Km; Tổng mức đầu tư hiện nay gần 4.420 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2028.

Để phục vụ thi công dự án, đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng và đã bàn giao gần 28km, đạt hơn 85%. Các nhà thầu đã thi công cả 3 gói thầu xây lắp, với giá trị đạt hơn 142 tỷ trong tổng số hơn 3.480 tỷ đồng, tương đương 4,%. Đáng chú ý là gói 26 (Km53–Km63+500) khởi công ngày 27/10/2025, triển khai 4 mũi thi công nhưng giá trị mới đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 1,5% so với tổng giá trị toàn gói.

Nguyên nhân thi công xây lắp chậm là do dự án đã cơ bản có mặt bằng để thi công, tuy nhiên mặt bằng bàn giao chưa liền tuyến, còn nhiều vị trí xen kẹp khiến việc huy động máy móc, thiết bị gặp nhiều khó khăn; nhiều bãi đổ thải và các vị trí đường công vụ phục vụ đổ thải, thi công cầu chưa được phê duyệt phương án bồi thường nên chưa bàn giao cho nhà thầu thi công...

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương, đơn vị tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu chậm nhất vào ngày 30/12/2027

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, gần 1 năm sau khởi công, giá trị xây lắp mới đạt hơn 4% là rất chậm so với yêu cầu đề ra. Điều này cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện chưa chặt chẽ và quyết liệt.

Ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu các doanh nghiệp, chính quyền địa phương quyết liệt và linh hoạt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường nhân lực, máy móc và các điều kiện trong tổ chức thi công công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án chậm nhất vào ngày 30/12/2027.

"Tôi đề nghị Ban quản lý dự án giao thông cùng các đơn vị thi công làm việc ngay với xã Vân Hồ - địa phương chịu trách nhiệm chính Dự án thành phần số 1 để xem hiện nay nhà thầu còn vướng gì mà không thi công được. Các đồng chí cần rà soát và thống nhất các điểm cần ưu tiên GPMB, bàn giao mốc giới cho công tác GPMB. Tôi đề nghị BQL Dự án với tư cách là chủ đầu tư phải sát sao hơn, tăng cường lực lượng cho văn phòng ở công trường; phối hợp tích cực với các nhà thầu và các địa phương; động viên các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc để triển khai. Đồng thời phải có kế hoạch về tiến độ rõ, từng tuần, từng tháng phải xong các phần việc gì. Nhưng về tổng thể thì tôi đề nghị xây dựng tiến độ là chậm nhất 30/12/2027 phải xong toàn bộ dự án", ông Nguyễn Đình Việt nói.

Các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải QL.6, tháo gỡ điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La được chia thành 3 dự án thành phần gồm 2 Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (dự án 3). Trong giai đoạn phân kỳ, quy mô đầu tư là xây dựng nền đường có bề rộng 12m; giai đoạn hoàn thiện bề rộng nền đường 22m. Hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đang trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về phương án đầu tư nâng cấp mở rộng dự án này từ 02 làn xe lên 04 làn xe theo quy hoạch.