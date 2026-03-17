中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỉnh Sơn La tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 4 dự án trọng điểm

Thứ Ba, 19:15, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 4 dự án trọng điểm tại một số phường trung tâm của tỉnh là nội dung cuộc họp của UBND tỉnh Sơn La diễn ra chiều ngày 17/3.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc thay đổi cơ chế, chính sách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc chênh lệch giá giao đất giữa các hộ đã phê duyệt theo đơn giá cũ và đơn giá mới; chưa có hệ số điều chỉnh giá đất. 

Theo đó, Dự án tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La hiện trước mắt rà soát 54 hộ gia đình theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và bổ sung sau khi đồ án quy hoạch điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc đã phê duyệt 18 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Đối với dự án sân lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tông và Dự án tuyến đường quy hoạch 16,5m từ Quốc lộ 6 sang khu đô thị An Phú, UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất đối với các hộ dân trong diện ảnh hưởng và ban hành Nghị quyết thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (Ảnh tư liệu).

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác vận động, đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện dự án; đồng thời, nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ khác theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cũng như bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Hà Trung Chiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai các dự án.
Lãnh đạo Phường Tô Hiệu báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

4 dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Tô Hiệu- phường trung tâm gồm : Dự án tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Dự án hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc; dự án sân lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tông và Dự án tuyến đường quy hoạch 16,5m từ Quốc lộ 6 sang khu đô thị An Phú, Sơn La.

Xử lý nhà thầu vụ nhà dân "treo" mép vực ở Đồng Nai

Xử lý nhà thầu vụ nhà dân "treo" mép vực ở Đồng Nai

 

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La dự án trọng điểm Sơn La phát triển hạ tầng Sơn La quy hoạch đô thị Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đồng Nai làm đầu mối thực hiện thủ tục dự án cải tạo QL51
Đồng Nai làm đầu mối thực hiện thủ tục dự án cải tạo QL51

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng Nai làm đầu mối thực hiện thủ tục dự án cải tạo QL51

Đồng Nai làm đầu mối thực hiện thủ tục dự án cải tạo QL51

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng
Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Những năm gần đây, các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ đồng bào Cơ Tu tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nguồn lực, đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi.

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Những năm gần đây, các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ đồng bào Cơ Tu tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nguồn lực, đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi.

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào

VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào

VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục