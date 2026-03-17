Tỉnh Sơn La tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 4 dự án trọng điểm

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc thay đổi cơ chế, chính sách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc chênh lệch giá giao đất giữa các hộ đã phê duyệt theo đơn giá cũ và đơn giá mới; chưa có hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo đó, Dự án tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La hiện trước mắt rà soát 54 hộ gia đình theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và bổ sung sau khi đồ án quy hoạch điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc đã phê duyệt 18 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Đối với dự án sân lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tông và Dự án tuyến đường quy hoạch 16,5m từ Quốc lộ 6 sang khu đô thị An Phú, UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất đối với các hộ dân trong diện ảnh hưởng và ban hành Nghị quyết thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác vận động, đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện dự án; đồng thời, nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ khác theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cũng như bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

4 dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Tô Hiệu- phường trung tâm gồm : Dự án tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Dự án hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc; dự án sân lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tông và Dự án tuyến đường quy hoạch 16,5m từ Quốc lộ 6 sang khu đô thị An Phú, Sơn La.