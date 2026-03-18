Dự án Cầu Vỹ Dạ thành phố Huế chậm tiến độ, xem xét xử lý hợp đồng nhà thầu



Dự án nâng cấp, mở rộng Cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương được khởi công từ tháng 7/2021, với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công từ tháng 7/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 71%, chậm tiến độ kéo dài.

Công trình cầu Vĩ Dạ ngổn ngang đất đá

“Dự án cầu Vĩ Dạ đã qua hơn 4 năm chưa hoàn thành. Đây là đường chính của thành phố, cho nên người dân mong muốn làm thế nào UBND thành phố phải có biện pháp xử lý thật nghiêm để tiến độ thi công đẩy nhanh hơn”, ông Nguyễn Văn Tuệ, ở tổ 7 khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế bức xúc khi tiến độ dự án kéo dài ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Tiến độ thi công kéo dài ảnh hưởng cuộc sống và đi lại của người dân

Nhiều hạng mục cầu Vĩ Dạ bỏ bê không được thi công

Dự án chậm tiến độ, một số hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai đúng cam kết. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt nhà thầu 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ. Sau cuộc họp rà soát tiến độ thi công vào cuối tháng 2 vừa qua, nhà thầu cam kết thực hiện các hạng mục còn lại nhưng đến nay tiến độ vẫn chậm.

Công trình cầu Vĩ Dạ thi công kéo dài

Nhiều hộ dân kinh doanh ở hai đầu cầu Vĩ Dạ bị ảnh hưởng do công trình thi công kéo dài

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II cho biết, Ban Quản lý dự án đang tiến hành các bước xử lý hợp đồng chậm trễ đối với nhà thầu theo quy định. “Vướng mắc của dự án cầu Vĩ Dạ hiện nay là nhà thầu đang khó khăn về mặt tài chính. Do đó, họ chậm trễ trong việc thi công, cụ thể là còn 14 dầm chưa đúc, 7 nhịp dầm chưa lao. Bên phía Công ty 479 thay đổi lãnh đạo cùng khó khăn về tài chính và rất nhiều lý do, nhưng chiếu theo quy định của luật họ đã vi phạm. Ban Quản lý đang xử lý theo cách vi phạm hợp đồng”, ông Bắc nêu giải pháp.