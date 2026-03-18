Dự án Cầu Vỹ Dạ thành phố Huế chậm tiến độ, xem xét xử lý hợp đồng nhà thầu

Thứ Tư, 16:04, 18/03/2026
VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng Cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương là công trình giao thông quan trọng của thành phố Huế. Công trình thi công chậm tiến độ kéo dài nhiều năm qua. Cơ quan chức năng thành phố Huế đang xem xét xử lý hợp đồng đối với nhà thầu công trình này.


Dự án nâng cấp, mở rộng Cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương được khởi công từ tháng 7/2021, với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công từ tháng 7/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 71%, chậm tiến độ kéo dài.

Công trình cầu Vĩ Dạ ngổn ngang đất đá

“Dự án cầu Vĩ Dạ đã qua hơn 4 năm chưa hoàn thành. Đây là đường chính của thành phố, cho nên người dân mong muốn làm thế nào UBND thành phố phải có biện pháp xử lý thật nghiêm để tiến độ thi công đẩy nhanh hơn”, ông Nguyễn Văn Tuệ, ở tổ 7 khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế bức xúc khi tiến độ dự án kéo dài ảnh hưởng cuộc sống người dân. 

Tiến độ thi công kéo dài ảnh hưởng cuộc sống và đi lại của người dân
Nhiều hạng mục cầu Vĩ Dạ bỏ bê không được thi công

Dự án chậm tiến độ, một số hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai đúng cam kết. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt nhà thầu 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ. Sau cuộc họp rà soát tiến độ thi công vào cuối tháng 2 vừa qua, nhà thầu cam kết thực hiện các hạng mục còn lại nhưng đến nay tiến độ vẫn chậm.

Công trình cầu Vĩ Dạ thi công kéo dài
Nhiều hộ dân kinh doanh ở hai đầu cầu Vĩ Dạ bị ảnh hưởng do công trình thi công kéo dài

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II cho biết, Ban Quản lý dự án đang tiến hành các bước xử lý hợp đồng chậm trễ đối với nhà thầu theo quy định. “Vướng mắc của dự án cầu Vĩ Dạ hiện nay là nhà thầu đang khó khăn về mặt tài chính. Do đó, họ chậm trễ trong việc thi công, cụ thể là còn 14 dầm chưa đúc, 7 nhịp dầm chưa lao. Bên phía Công ty 479 thay đổi lãnh đạo cùng khó khăn về tài chính và rất nhiều lý do, nhưng chiếu theo quy định của luật họ đã vi phạm. Ban Quản lý đang xử lý theo cách vi phạm hợp đồng”, ông Bắc nêu giải pháp.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực quản lý du lịch- khách sạn tại Huế
Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực quản lý du lịch- khách sạn tại Huế

VOV.VN - Chiều 12/3, tại thành phố Huế, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm chủ dự án đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Du lịch, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế nhằm triển khai chương trình Quản trị Khách sạn Cao cấp Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực quản lý du lịch- khách sạn tại Huế

Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực quản lý du lịch- khách sạn tại Huế

VOV.VN - Chiều 12/3, tại thành phố Huế, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm chủ dự án đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Du lịch, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế nhằm triển khai chương trình Quản trị Khách sạn Cao cấp Thụy Sĩ.

Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế
Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế

VOV.VN - Dự án tu bổ, phục hồi Điện Cần Chánh, công trình trung tâm của khu vực Tử Cấm thành thuộc Hoàng thành Huế đang được triển khai với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bảo tồn quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc trung tâm của kinh đô xưa dưới triều Nguyễn.

Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế

Tu bổ, phục hồi điện Cần Chánh trong Hoàng thành Huế

VOV.VN - Dự án tu bổ, phục hồi Điện Cần Chánh, công trình trung tâm của khu vực Tử Cấm thành thuộc Hoàng thành Huế đang được triển khai với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bảo tồn quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc trung tâm của kinh đô xưa dưới triều Nguyễn.

Doanh nghiệp vận tải Huế chưa tăng giá cước dù giá xăng dầu tăng
Doanh nghiệp vận tải Huế chưa tăng giá cước dù giá xăng dầu tăng

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 3, gây khó khăn nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành vận tải. Tuy nhiên, tại thành phố Huế, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách vẫn giữ nguyên giá vé và ổn định thị trường.

Doanh nghiệp vận tải Huế chưa tăng giá cước dù giá xăng dầu tăng

Doanh nghiệp vận tải Huế chưa tăng giá cước dù giá xăng dầu tăng

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 3, gây khó khăn nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành vận tải. Tuy nhiên, tại thành phố Huế, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách vẫn giữ nguyên giá vé và ổn định thị trường.

