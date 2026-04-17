Dự án Đắk Lắk Center trên “đất vàng” nằm “bất động” gần 20 năm

Thứ Sáu, 16:30, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tòa nhà Đắk Lắk Center - Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk, xây chưa xong thì bỏ dở. Khối bê tông cốt thép và gạch đỏ ở vị trí biểu tượng của Đắk Lắk, đã dầm mưa dãi nắng suốt gần 20 năm mà chưa thể xử lý.

Công trình không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư, thất thu ngân sách mà còn mang đến ấn tượng không tốt về đô thị Buôn Ma Thuột. Những hình ảnh do phóng viên VOV Tây Nguyên ghi lại về công trình hàng trăm tỷ đồng đang gây lãng phí này.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa số 33 đường Nguyễn Tất Thành, mặt sau là đường Trường Chinh (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Dự án Đắk Lắk Center có tổng diện tích 3.385 m². Khu đất xây dựng công trình được UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Kinh tế Thanh Niên (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) thuê trong thời hạn 50 năm, với đơn giá 28.000 đồng/m²/năm, tương đương gần 95 triệu đồng/năm, kể từ tháng 11/2007.
Năm 2009 dự án được chuyển giao cho Công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) làm chủ đầu tư. Theo đó, Đắk Lắk Center sẽ được được đầu tư 380 tỷ đông, chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một khoảng 125 tỷ đồng.
Để thực hiện dự án, chủ đầu tư mới thế chấp dự án, vay hơn 62 tỷ đồng từ Ngân hàng OceanBank; đến tháng 2/2013 đã giải ngân hơn 43,4 tỷ đồng, còn lại hơn 19 tỷ đồng chưa được giải ngân. Sau đó, OceanBank bị phá sản và khoản vay được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC, trụ sở tại Hà Nội) mua lại và vướng tranh chấp tài sản tại toà án. Tiếp theo, do thua kiện, tài sản đã bị thi hành án và chuyển giao cho đơn vị mua nợ.
Theo Thuế Đắk Lắk, hiện tại Dự án cũng chưa thực hiện đầy đủ nộp tiền thuê đất theo quy định.
Cốt thép lộ thiên ở toà nhà đã hoen gỉ, đá xây dựng đổ chỏng chơ, cỏ dại mọc xung quanh.
Sàn tầng trệt được một đơn vị thuê để chứa ô tô.
Cổng sau mặt tiền đường Trường Chinh được trưng dụng để bán nước giải khát.
Phía mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột được quây kín.
Sau nhiều năm “bất động”, chủ đầu tư đã có tờ trình gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị khởi động lại dự án. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép tái khởi động nhằm tránh thất thu thuế và xây dựng phương án trả nợ cho đơn vị mua lại khoản vay.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk trung tâm thương mại nằm bất động lãng phí nguồn lực đầu tư Dự án Đắk Lắk Center
Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng
Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

VOV.VN - Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

VOV.VN - Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

TP.HCM đề xuất chuyển 9 khu "đất vàng" làm vườn hoa tạm Tết Bính Ngọ 2026
TP.HCM đề xuất chuyển 9 khu "đất vàng" làm vườn hoa tạm Tết Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường thuộc Quận 1 và Quận 3 trước đây để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM đề xuất chuyển 9 khu "đất vàng" làm vườn hoa tạm Tết Bính Ngọ 2026

TP.HCM đề xuất chuyển 9 khu "đất vàng" làm vườn hoa tạm Tết Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường thuộc Quận 1 và Quận 3 trước đây để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở
Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

VOV.VN - Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến đưa "lên sàn" đấu giá 72 khu đất tiềm năng. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo lập Tổ phản ứng nhanh để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bứt phá nguồn thu cho ngân sách.

Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

VOV.VN - Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến đưa "lên sàn" đấu giá 72 khu đất tiềm năng. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo lập Tổ phản ứng nhanh để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bứt phá nguồn thu cho ngân sách.

