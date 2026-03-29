Khu “đất vàng” Nha Trang hơn 10 năm bỏ hoang được đấu giá hơn 732 tỷ đồng

Chủ Nhật, 15:00, 29/03/2026
VOV.VN - Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

Khu “đất vàng” 48 - 48A đường Trần Phú, ngay trung tâm bờ biển phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm vừa được đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp với tổng giá trị hơn 732 tỷ đồng.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá là một cá nhân có địa chỉ tại Hà Nội.

Khu đất hơn 3.600m2 có vị trí rất đẹp tại trung tâm phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khu đất có diện tích 3.642,2 m², nằm tại vị trí đặc biệt đắc địa khi một mặt giáp đường Trần Phú, tuyến ven biển trung tâm của Nha Trang, mặt còn lại giáp đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, với mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá là 719,147 tỷ đồng, tương đương khoảng 197,5 triệu đồng/m², cao hơn khoảng 27,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trước đó.

Do trên khu đất hiện còn các tài sản, như phần móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép của công trình 18 tầng theo thiết kế nhà khách UBND tỉnh trước đây, cùng tường rào, nhà bảo vệ và nhà khách của cơ quan hải quan cũ, người trúng đấu giá phải mua lại toàn bộ tài sản này với giá trị hơn 13,3 tỷ đồng, nâng tổng giá trị lên hơn 732,4 tỷ đồng.

Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người trúng đấu giá nộp 50% tiền thuê đất trong vòng 30 ngày, kể từ khi có thông báo và hoàn tất toàn bộ số tiền trong 90 ngày. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Theo kế hoạch, dự án tổ hợp thương mại – dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất này phải hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất.

Khu đất bị bỏ hoang nhiều năm nay

Khu đất 48 - 48A Trần Phú từng là dự án tồn đọng kéo dài hàng chục năm, trải qua nhiều lần giao đất, thu hồi và vướng mắc pháp lý, khiến khu đất nằm ngay trung tâm phố biển Nha Trang bị quây tôn bỏ hoang hơn một thập kỷ, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cụ thể, năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất để triển khai dự án khách sạn, nhưng sau đó bị thu hồi. Đến năm 2008, Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng đấu giá gần 222 tỷ đồng, để thực hiện dự án khách sạn. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư này bị cơ quan chức năng điều tra, khu đất bị kê biên phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Tháng 11/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi khu đất để tìm nhà đầu tư mới. Từ đó đến nay, khu “đất vàng” nằm ngay trung tâm bờ biển Nha Trang bị quây tôn, bỏ hoang hơn 1 thập kỷ, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Việc hoàn tất đấu giá được kỳ vọng sẽ sớm đưa khu “đất vàng” ven biển này vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm du lịch của phố biển Nha Trang.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: đấu giá quyền sử dụng đất đất thương mại dịch vụ thuê đất 50 năm
Hưng Yên chuẩn bị đấu giá 130 lô đất, giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2

Loạt khu đất nhà ở, thương mại tại TP.HCM chuẩn bị đấu giá

Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

