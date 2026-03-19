中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự án hơn 800 tỷ “đắp chiếu” 12 năm: Phát sinh gần 77 tỷ đồng sửa chữa hư hỏng

Thứ Năm, 15:25, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ bị bỏ hoang như một “khối bê tông xám xịt” ven sông Sài Gòn, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Tuy nhiên, sự chậm trễ kéo dài khiến dự án phải chi thêm gần 77 tỷ đồng để khắc phục các hạng mục xuống cấp.

Khởi công từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 836 tỷ đồng, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình cao 5 tầng gây ấn tượng với thiết kế hai khối nghiêng chụm vào nhau, kết hợp khối thép hình tam giác ngược, dự kiến phục vụ trưng bày đồ án quy hoạch và tổ chức các sự kiện đô thị quy mô lớn.

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM là công trình cao 5 tầng gây ấn tượng với thiết kế hai khối nghiêng chụm vào nhau.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần thô vào năm 2017, dự án rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài. Nguyên nhân chính xuất phát từ vướng mắc tại gói thầu XL6 - hạng mục thi công vách kính và mặt dựng nhôm kính bên ngoài. Bất đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu về vật liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khiến công trình không thể hoàn thiện phần bao che, kéo theo việc các hạng mục nội thất và cơ điện bên trong cũng bị “đóng băng”.

Công ty CP Tập đoàn 202 được lựa chọn để tiếp tục thực hiện gói thầu nhôm kính.

Đến tháng 3/2024, nút thắt này mới được tháo gỡ khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ do không triển khai công việc trong 56 ngày liên tiếp mà không có lý do chính đáng. Sau đó, Công ty CP Tập đoàn 202 được lựa chọn để tiếp tục thực hiện gói thầu nhôm kính với giá trị hơn 110 tỷ đồng, tạo điều kiện để dự án tái khởi động.

Nhìn từ bên ngoài, dự án dường như đã khoác lên mình hình hài hoàn chỉnh với các hạng mục ngoại thất cơ bản hoàn tất.
Việc“phơi sương phơi nắng” suốt nhiều năm đã khiến hàng loạt hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Dù vậy, việc “phơi sương phơi nắng” suốt nhiều năm đã khiến hàng loạt hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Thành phố buộc phải bổ sung gói thầu khảo sát, đánh giá hiện trạng để lập phương án sửa chữa. Dự kiến, tổng kinh phí phát sinh cho việc khắc phục hư hỏng lên tới khoảng 76,9 tỷ đồng, liên quan đến 16 gói thầu.

Bước sang cuối tháng 3, tiến độ dọn dẹp và bàn giao vẫn là một dấu hỏi lớn.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy công trường vẫn trong tình trạng ngổn ngang, vật liệu xây dựng tập kết rải rác, chưa thể hiện được sự gọn gàng, hoàn thiện của một dự án đang ở giai đoạn về đích.
Tổng kinh phí dự kiến phát sinh cho việc khắc phục hư hỏng lên tới khoảng 76,9 tỷ đồng.

Trước đó, tại buổi giám sát vào tháng 5/2023, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã thẳng thắn chỉ ra sự lãng phí lớn về nguồn lực khi dự án chậm tiến độ trong thời gian dài, trong khi quỹ đất đã được thu hồi nhưng công trình vẫn bỏ không và xuống cấp.

Sự hoàn thiện của Trung tâm Triển lãm Quy hoạch sẽ cùng với cầu Ba Son, công viên bờ sông tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh cho lõi đô thị Thủ Thiêm.

Khi hoàn thành, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM được kỳ vọng sẽ cùng cầu Ba Son, công viên bờ sông và các công trình cao tầng tạo nên diện mạo đồng bộ cho khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của dự án cũng để lại bài học sâu sắc về công tác quản lý, điều hành và xử lý các điểm nghẽn trong đầu tư công, nhằm tránh tái diễn tình trạng lãng phí nguồn lực giữa lòng đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Dứt khoát không chia nhỏ gói thầu"

VOV.VN - Đối với lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu, chỉ định thầu các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần làm đúng luật pháp, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, tránh thông thầu, "quân xanh, quân đỏ" và đặc biệt "dứt khoát không chia nhỏ gói thầu".

CTV Thương Thanh/VOV.VN
Tag: Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM TP.HCM cầu Ba Son gói thầu XL6 khu đô thị mới Thủ Thiêm dự án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

VOV.VN - Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức trên toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy với diện tích trong nhà hơn 100.000 m², gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh rộng khoảng 10.000 m². Tổng thể không gian tương đương gần 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, chưa kể khu vực trưng bày ngoài trời được bố trí linh hoạt.

Khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm 80 năm: Cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế
Khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm 80 năm: Cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

VOV.VN - Chiều 22/8/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh – Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước.

Toàn cảnh Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
Toàn cảnh Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 250 dự án, công trình trên toàn quốc đã được khánh thành và khởi công, trong đó tâm điểm là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI