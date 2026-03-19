Dự án hơn 800 tỷ “đắp chiếu” 12 năm: Phát sinh gần 77 tỷ đồng sửa chữa hư hỏng

Khởi công từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 836 tỷ đồng, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình cao 5 tầng gây ấn tượng với thiết kế hai khối nghiêng chụm vào nhau, kết hợp khối thép hình tam giác ngược, dự kiến phục vụ trưng bày đồ án quy hoạch và tổ chức các sự kiện đô thị quy mô lớn.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần thô vào năm 2017, dự án rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài. Nguyên nhân chính xuất phát từ vướng mắc tại gói thầu XL6 - hạng mục thi công vách kính và mặt dựng nhôm kính bên ngoài. Bất đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu về vật liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khiến công trình không thể hoàn thiện phần bao che, kéo theo việc các hạng mục nội thất và cơ điện bên trong cũng bị “đóng băng”.

Đến tháng 3/2024, nút thắt này mới được tháo gỡ khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ do không triển khai công việc trong 56 ngày liên tiếp mà không có lý do chính đáng. Sau đó, Công ty CP Tập đoàn 202 được lựa chọn để tiếp tục thực hiện gói thầu nhôm kính với giá trị hơn 110 tỷ đồng, tạo điều kiện để dự án tái khởi động.

Nhìn từ bên ngoài, dự án dường như đã khoác lên mình hình hài hoàn chỉnh với các hạng mục ngoại thất cơ bản hoàn tất.

Dù vậy, việc “phơi sương phơi nắng” suốt nhiều năm đã khiến hàng loạt hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Thành phố buộc phải bổ sung gói thầu khảo sát, đánh giá hiện trạng để lập phương án sửa chữa. Dự kiến, tổng kinh phí phát sinh cho việc khắc phục hư hỏng lên tới khoảng 76,9 tỷ đồng, liên quan đến 16 gói thầu.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy công trường vẫn trong tình trạng ngổn ngang, vật liệu xây dựng tập kết rải rác, chưa thể hiện được sự gọn gàng, hoàn thiện của một dự án đang ở giai đoạn về đích.

Trước đó, tại buổi giám sát vào tháng 5/2023, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã thẳng thắn chỉ ra sự lãng phí lớn về nguồn lực khi dự án chậm tiến độ trong thời gian dài, trong khi quỹ đất đã được thu hồi nhưng công trình vẫn bỏ không và xuống cấp.

Sự hoàn thiện của Trung tâm Triển lãm Quy hoạch sẽ cùng với cầu Ba Son, công viên bờ sông tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh cho lõi đô thị Thủ Thiêm.

Khi hoàn thành, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM được kỳ vọng sẽ cùng cầu Ba Son, công viên bờ sông và các công trình cao tầng tạo nên diện mạo đồng bộ cho khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của dự án cũng để lại bài học sâu sắc về công tác quản lý, điều hành và xử lý các điểm nghẽn trong đầu tư công, nhằm tránh tái diễn tình trạng lãng phí nguồn lực giữa lòng đô thị.