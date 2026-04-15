Dự án MIC Tower 54 Tố Hữu: Xuất hiện tình trạng huy động vốn trái phép?

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vài ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội và website giao dịch bất động sản đã xuất hiện hàng nghìn tin đăng liên quan đến dự án Mipec Tố Hữu. Nội dung các quảng cáo sử dụng nhiều cụm từ mang tính kích thích đầu tư như “tọa độ vàng phía Tây Hà Nội”, “cơ hội cuối cùng sở hữu suất ngoại giao”, “tiềm năng tăng giá mạnh”… đi kèm với mức giá được chào bán rất khác nhau, tạo nên một “ma trận thông tin” khiến người mua khó xác định giá trị thực.

Rất nhiều môi giới giao bán dự án MIC Tower 54 Tố Hữu với nhiều tên gọi khác nhau

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua nhà, phóng viên đã tiếp cận một môi giới tên N., người này cho biết đang làm việc tại một sàn giao dịch bất động sản có trụ sở trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội và khẳng định đây là một trong số ít đơn vị “đại lý cấp 1” phân phối dự án.

Để dụ khách hàng đặt cọc, môi giới N. không ngại trưng ra những giao dịch chuyển khoản được cho của khách hàng "booking thiện chí".

Tại đây, nhân viên môi giới cung cấp một số tài liệu như bản vẽ mặt bằng, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù thừa nhận dự án chưa có giá bán chính thức, nhân viên này vẫn đưa ra mức giá dự kiến khá cao như đối với nhà thấp tầng từ khoảng 350 triệu đồng đến gần 500 triệu đồng/m², trong khi căn hộ chung cư dao động từ 100 đến 110 triệu đồng/m². Người này khẳng định đây chưa phải là giá chính thức của chủ đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở việc “thăm dò thị trường”, khách hàng còn được yêu cầu đặt cọc giữ chỗ với số tiền 100 triệu đồng đối với căn hộ chung cư và 300 triệu đồng đối với sản phẩm thấp tầng. Khi phóng viên đặt vấn đề về việc dự án chưa thi công phần móng nhưng đã thu tiền, nhân viên môi giới lập tức đưa ra “phiếu đăng ký nguyện vọng” có đóng dấu của một Công ty như một hình thức “bảo đảm”. Người này cho biết việc đóng tiền cho công ty này để nhằm mục đích là khách hàng được chọn căn, nếu như đến lúc mở bán không ưng thì sẽ được trả lại tiền.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị phân phối, môi giới chỉ đưa ra một hình ảnh được cho là xác nhận phân phối dự án. Điều đáng nói, trong tài liệu này, tên dự án lại được thể hiện là “ICONIA LAKE SIDE”, không trùng khớp với tên MIC Tower trong hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất tại số 54 Tố Hữu. Sự không thống nhất về tên gọi dự án càng làm gia tăng nghi ngại về tính minh bạch của hoạt động chào bán, nhận tiền của khách hàng.

Để kiểm chứng thông tin, phóng viên đã có mặt trực tiếp tại khu đất số 54 Tố Hữu. Theo ghi nhận thực tế, toàn bộ khu vực dự án hiện vẫn chủ yếu là bãi đất trống, bên trong có một số máy móc và công nhân, chưa ghi nhận hoạt động thi công xây dựng phần móng hay kết cấu công trình theo quy định đối với dự án đủ điều kiện mở bán.

Đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: theo Luật Kinh doanh bất động sản, đối với nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư chỉ được phép huy động vốn khi đã hoàn thành phần móng của tòa nhà, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng và được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh. Đồng thời, việc sử dụng tên thương mại của dự án cũng phải được đăng ký hợp pháp. “Với hiện trạng dự án tại 54 Tố Hữu vẫn là bãi đất trống, chưa triển khai xây dựng hoàn thiện phần móng, có thể khẳng định chưa đủ điều kiện huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần hết sức thận trọng trước các lời mời gọi đặt cọc, giữ chỗ từ các sàn môi giới”, luật sư nhấn mạnh”, luật sư nhấn mạnh.

Theo hồ sơ pháp lý mà phóng viên thu thập được, Khu đất 54 Tố Hữu được bàn giao cho Tổng Công ty CP Bảo hiểm MIC từ năm 2011 để triển khai dự án. UBND TP Hà Nội đã cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và thương mại để thực hiện dự án MIC Tower, dự án có tên đầy đủ là Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở MIC Tower, do Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm MIC và Công ty Cổ phần Đầu tư MIC hợp tác đầu tư tổng số vốn: 2.485 tỷ đồng, vốn góp của các nhà đầu tư 497 tỷ đồng.

Theo quyết định 5262 của UBND TP Hà Nội, thì Tổng diện tích 25.305 m² gồm 2 thửa, được giao và cho thuê với nhiều mục đích khác nhau: Đất ở (chung cư và liền kề): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn đến 14/01/2069; người mua nhà được sử dụng lâu dài. Đất thương mại, dịch vụ (bể bơi, văn phòng, bãi xe…): Nhà nước cho thuê đất, trả tiền hằng năm, thời hạn đến 14/01/2069. Đất công cộng, giao thông, cây xanh: Nhà nước giao không thu tiền; chủ đầu tư phải xây dựng hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước. Đất giáo dục (nhà trẻ): Cho thuê đất trả tiền hằng năm đến 14/01/2069. Ngoài ra, khoảng 3.425 m² nằm trong quy hoạch mở đường, chủ đầu tư chỉ được quản lý tạm, không được xây dựng và phải bàn giao khi Nhà nước thu hồi.

Quyết định 5262 của UBND TP Hà Nội

Quy mô dự án bao gồm các công trình cao tầng từ 38 đến 42 tầng, kết hợp chức năng thương mại, văn phòng, nhà ở và nhà trẻ; cùng với đó là 603 căn hộ chung cư và 104 căn nhà thấp tầng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2022. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Liên quan đến chế tài xử lý hành vi huy động vốn trái phép, theo quy định hiện hành, hành vi huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản có thể bị xử phạt hành chính từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, để áp dụng chế tài cụ thể, cần làm rõ liệu các hoạt động nhận đặt cọc, chào bán trên thị trường có xuất phát từ chủ đầu tư hay chỉ là hành vi tự phát của các sàn môi giới.

Từ thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Xây dựng Hà Nội, cần sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh toàn diện hoạt động quảng bá, giao dịch tại dự án MIC Tower 54 Tố Hữu. Việc làm rõ thông tin không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch của thị trường mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư, tránh rơi vào các giao dịch tiềm ẩn rủi ro khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, việc siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường là yêu cầu cấp thiết, nhằm ngăn chặn tình trạng “bán nhà trên giấy”, huy động vốn trái phép, gây hệ lụy lâu dài cho cả người mua và thị trường.