Dự án sân golf Đăk Đoa (Gia Lai) được tái khởi công sau nhiều năm đình trệ

Cụ thể, dự án sân golf Đăk Đoa được quy hoạch trên diện tích hơn 171 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.150 tỷ đồng, với mô hình tổ hợp sân golf kết hợp đô thị nghỉ dưỡng, phục vụ phân khúc du lịch cao cấp. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào quý 4 năm 2029, với thời gian sử dụng đất 50 năm.

Trước đó, vào tháng 4/2021, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort tại huyện Đăk Đoa (cũ). Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, từ 2022 tới nay, dự án tạm dừng thi công.

Tháng 1/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (công ty con của Tập đoàn FLC).

Lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, những năm gần đây, du lịch Gia Lai ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với lượng khách đạt hàng chục triệu lượt mỗi năm.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch cao cấp vẫn còn hạn chế, thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và sản phẩm mang tính dẫn dắt.

Vì vậy, việc tái khởi động dự án sân golf và quần thể đô thị nghỉ dưỡng tại Đăk Đoa được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công, sớm đưa dự án vào vận hành, góp phần nâng tầm du lịch địa phương.

