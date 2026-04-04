Dự án sân golf Đăk Đoa (Gia Lai) được tái khởi công sau nhiều năm đình trệ

Thứ Bảy, 18:41, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, dự án sân golf Đăk Đoa, với tiêu chuẩn quốc tế 36 lỗ tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai được tái khởi công sau nhiều năm đình trệ. Sự kiện này cũng cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh Gia Lai trong tháo gỡ các điểm nghẽn tồn đọng về đầu tư ở phía Tây tỉnh. 

Cụ thể, dự án sân golf Đăk Đoa được quy hoạch trên diện tích hơn 171 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.150 tỷ đồng, với mô hình tổ hợp sân golf kết hợp đô thị nghỉ dưỡng, phục vụ phân khúc du lịch cao cấp. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào quý 4 năm 2029, với thời gian sử dụng đất 50 năm.

Trước đó, vào tháng 4/2021, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort tại huyện Đăk Đoa (cũ). Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, từ 2022 tới nay, dự án tạm dừng thi công.  

Tháng 1/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (công ty con của Tập đoàn FLC).

du an san golf Dak Doa gia lai duoc tai khoi cong sau nhieu nam dinh tre hinh anh 1
Lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, những năm gần đây, du lịch Gia Lai ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với lượng khách đạt hàng chục triệu lượt mỗi năm.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch cao cấp vẫn còn hạn chế, thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và sản phẩm mang tính dẫn dắt.

Vì vậy, việc tái khởi động dự án sân golf và quần thể đô thị nghỉ dưỡng tại Đăk Đoa được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh.

du an san golf Dak Doa gia lai duoc tai khoi cong sau nhieu nam dinh tre hinh anh 2

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công, sớm đưa dự án vào vận hành, góp phần nâng tầm du lịch địa phương.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Chuẩn bị thủ tục trình Thủ tướng thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf Đăk Đoa

VOV.VN - Ngày 11/4, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản phân công các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung về việc thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf Đăk Đoa (huyện Đăk Đoa).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấm dứt di thực cây thông ở Dự án sân golf Đăk Đoa

VOV.VN - Hôm nay (23/7), UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu chấm dứt việc di thực cây thông ở Dự án Sân golf Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa. Văn bản này được ban hành khi nhiều tháng nay, sau di thực để làm dự án, hơn 2000 cây thông khoảng 40 năm tuổi tại đây chưa có dấu hiệu phục hồi.  

