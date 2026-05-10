Du lịch biển Thịnh Long hồi sinh: Hiệu ứng từ kích cầu và làm mới điểm đến

Chuỗi hoạt động kích cầu tập trung

Theo thống kê trong 9 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 01/5 (từ 25/4 đến 03/5/2026), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 2,77 triệu lượt khách, tăng trên 120% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng du lịch biển đạt 329.377 lượt khách, trở thành một trong những phân khúc dẫn đầu về lượng khách của toàn tỉnh. Đáng chú ý, khu vực biển Thịnh Long cũng là một trong những điểm đến có nhiều sản phẩm du lịch mới, góp phần thu hút và giữ chân du khách trong dịp cao điểm.

Bãi biển Thịnh Long ghi nhận lượng khách tăng đột biến

Chị Đỗ Huyền khách du lịch đến từ Hà Nội hồ hởi chia sẻ: "Gia đình tôi chọn biển Thịnh Long cho kỳ nghỉ lễ năm nay vì không gian rộng, thoáng và chi phí khá hợp lý so với nhiều điểm du lịch biển khác. Sau vài năm quay lại, tôi thấy khu du lịch thay đổi khá nhiều, từ cảnh quan đến dịch vụ đều khang trang và sạch sẽ hơn trước. Điều tôi ấn tượng nhất là không khí du lịch đã sôi động trở lại, các hàng quán, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, không quá đông đúc".

Thịnh Long được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh với 35 cơ sở lưu trú, gần 800 phòng nghỉ phục vụ nhu cầu tắm biển, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện. Theo ghi nhận từ các cơ sở kinh doanh, Thịnh Long từng trải qua giai đoạn suy giảm kéo dài khi nhiều nhà hàng, khách sạn ven biển phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng thiên tai và quá trình củng cố hệ thống đê biển. Điều này khiến chuỗi dịch vụ bị đứt gãy, lượng khách sụt giảm rõ rệt so với giai đoạn trước 2019. Mùa du lịch năm nay đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của bãi biển Thịnh Long

Ông Trần Văn Sắc, chủ khách sạn Tân Thịnh quy mô 100 phòng cho biết: "Đơn vị luôn trong tình trạng phục vụ tối đa công suất (khoảng 400 khách/ngày) trong các dịp cao điểm. Những người kinh doanh dịch vụ ven biển như chúng tôi rất phấn khởi vì mấy năm trước việc buôn bán khá khó khăn, nhiều hộ gần như chỉ hoạt động cầm chừng. Dịp nghỉ lễ vừa qua khách đông giúp các hàng quán, nhà nghỉ có thêm nguồn thu và tạo tâm lý tích cực cho người dân làm du lịch.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh chia sẻ: “Giai đoạn 2026 - 2030, xã Hải Thịnh xác định đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khu du lịch biển Thịnh Long. Địa phương cố gắng huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh nhằm tạo điểm nhấn, tăng kết nối giữa các khu, điểm du lịch để thu hút du khách”.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng, sự khởi sắc của du lịch biển năm nay không đến từ yếu tố ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình chuẩn bị, tái thiết và làm mới điểm đến trong thời gian dài. Trước khi triển khai mùa du lịch biển, ngành du lịch đã phối hợp đánh giá môi trường nước, chất lượng bùn tại 12 xã ven biển để xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển bài bản, đồng thời hướng dẫn địa phương thành lập ban quản lý, đội cứu hộ, tổ tự quản nhằm bảo đảm an toàn và trật tự du lịch.

Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch biển nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, tinh thần tự hào quê hương, ý thức giữ gìn môi trường và thay đổi tư duy làm du lịch trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp địa phương.

"Đáng chú ý, việc chỉnh trang môi trường, làm sạch các bãi biển và tổ chức chiến dịch truyền thông sớm đã góp phần tạo hiệu ứng thu hút du khách. Để làm được một điểm đến cần rất nhiều thời gian và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Nếu địa phương không quyết tâm thì rất khó tạo ra chuyển biến”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Thay đổi tư duy để thoát "bẫy" mùa vụ

Sự tăng trưởng mạnh về lượng khách cũng đang đặt ra đồng thời cả cơ hội lẫn áp lực đối với mô hình phát triển du lịch biển hiện nay, từ năng lực hạ tầng, chất lượng dịch vụ đến bài toán quản lý giá cả, môi trường và khả năng giữ chân du khách trong dài hạn.

Theo ông Trần Văn Sắc sự phục hồi quá nhanh cũng khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt ở khâu vận hành và dịch vụ. Nút thắt lớn nhất năm nay là dọn phòng không kịp vì khách tăng đột biến. Có thời điểm cơ sở lưu trú của ông huy động gần 30 nhân viên phục vụ mà vẫn quá tải.

Trong bối cảnh lượng khách tăng cao, giá thực phẩm đầu vào, đặc biệt là hải sản, cũng biến động mạnh. Có thời điểm ghẹ nhập vào lên tới 900.000 - 950.000 đồng/kg. Dù vậy, nhiều cơ sở lưu trú tại Thịnh Long vẫn lựa chọn giữ giá phòng ổn định để duy trì uy tín và giữ chân khách lâu dài.

Du khách vui chơi, tắm biển tại khu du lịch biển Thịnh Long

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh cho biết, lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu tích cực cho thấy du lịch biển Thịnh Long đang phục hồi sau nhiều năm trầm lắng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đột biến cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng, dịch vụ và công tác quản lý địa phương.

UBND xã đã tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động du lịch, họp các cơ sở kinh doanh để rút kinh nghiệm trong công tác đón khách, chấn chỉnh giá cả và nâng chất lượng phục vụ. Địa phương yêu cầu các nhà hàng, khách sạn cam kết niêm yết công khai giá dịch vụ nhằm hạn chế phản ánh tiêu cực từ du khách.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn khu du lịch biển Thịnh Long làm điểm đến check-in

Bên cạnh đó, xác định vệ sinh môi trường và giá cả là hai yếu tố du khách quan tâm nhất xã Hải Thịnh đã tập trung xử lý đảm bảo môi trường sạch sẽ, giao thông, bến bãi đỗ xe và chỉnh trang cảnh quan khu du lịch biển.

Đồng thời, các kênh phản hồi và đường dây nóng cũng tiếp tục được duy trì để tiếp nhận ý kiến du khách, kịp thời xử lý bất cập phát sinh trong mùa du lịch cao điểm.

Dưới góc độ quy hoạch và phát triển dài hạn, ông Bùi Văn Mạnh cho rằng, sự phục hồi của Thịnh Long mới chỉ là bước khởi đầu. Theo ông, nếu chỉ phát triển du lịch tắm biển theo mùa vụ, khu du lịch rất khó duy trì sức hút bền vững. Du lịch biển chỉ sôi động khoảng 2 tháng mùa hè. Muốn phát triển lâu dài, Thịnh Long phải gắn với du lịch cộng đồng, làng nghề, nông nghiệp nông thôn và các trải nghiệm văn hóa bản địa để có thể đón khách quanh năm.