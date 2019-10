Đưa doanh nghiệp thành trung tâm của đổi mới sáng tạo quốc gia

Trong quý 4/2019 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với chủ đề “Dịch chuyển chính sách để đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia”; Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và hội nghị các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2019 (TechDemo 2019); Chuỗi sự kiện Techfest vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng và đặc biệt là Techfest Vietnam 2019; chợ công nghệ và thiết bị; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2019 (Techmart - Techfest Mekong 2019); Hội nghị Bộ trưởng KH&CN ASEAN lần thứ 10 và Hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 77.

Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo thường quý 3/2019 do Bộ KH&CN tổ chức chiều nay (9/10), tại Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy (phải), Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Mai Dương (trái), Chánh Văn phòng Bộ KH&CN chủ trì buổi họp báo quý 3/2019.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, để chủ động tiếp cận và đón làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), Chính phủ đã giao Bộ KH&CN cùng một số bộ, ngành liên quan thực hiện ba nhiệm vụ gồm đánh giá tác động, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong CMCN 4.0, tiếp cận phương thức chuyển đổi mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp và tạo ra một số ngành đặc thù cho Việt Nam trong CMCN 4.0.



Hiện Bộ KH&CN đã phối hợp với Tập đoàn Dệt may (Vinatex) để đánh giá tác động thực sự của CMCN 4.0 đối với ngành dệt may Việt Nam. "Dự kiến báo cáo tác động của CMCN 4.0 đối với ngành dệt may Việt Nam sẽ chính thức được trình Thủ tướng Chính phủ và công bố vào cuối năm nay", Thứ trưởng Duy cho biết.

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, đối mặt với CMCN 4.0, vướng mắc chủ yếu của doanh nghiệp Việt không phải là vấn đề công nghệ mà là cơ chế, chính sách, tài chính.

"Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với chủ đề “Dịch chuyển chính sách để đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia” sẽ là dịp xem xét lại các ưu đãi, tháo gỡ các vấn đề khó khăn tài chính, tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp", ông Bùi Thế Duy cho hay.