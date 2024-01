Đưa rong biển trở thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm của ngành thủy sản

Theo dự báo, đến năm 2050, nhu cầu lương thực của con người sẽ tăng 70%, tương đương 5,4 nghìn triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, năng lực của ngành nông nghiệp để duy trì nhu cầu này bị hạn chế do thiếu đất, nước ngọt và đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Trong khi canh tác rong biển được đánh giá là thân thiện với môi trường, do chúng có khả năng hấp thụ CO2 nhanh hơn 5 lần so với cây cối, đây là đối tượng thủy sản có vòng đời ngắn, sản lượng sinh khối cao, có khả năng tạo ra sinh kế bền vững cho người dân. Đó là lý do giải thích tại sao hoạt động trồng rong biển lại được quan tâm nhiều hiện nay.

Rong biển là một ngành hàng có tiềm năng rất lớn - Ảnh minh họa: TCTS

Theo Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tại Việt Nam có 88 loài rong biển có giá trị kinh tế và có thể trồng được trên biển; diện tích tiềm năng khoảng 900.000 ha. Tuy nhiên, đến nay cả nước chỉ khai thác được khoảng 16.500 ha. Một ngành hàng quá nhiều dư địa phát triển nhưng cũng rất nhiều thách thức.

Nhiều chuyên gia thủy sản cho rằng, hiện nay rong biển Việt Nam chưa hình thành được vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, diện tích nuôi trồng rong biển còn quá manh mún, phân tán. Các nghiên cứu khoa học về rong, tảo biển còn hạn chế, năng lực chế biến còn yếu, chưa có hiệp hội ngành hàng... nên trên bản đồ rong biển thế giới chưa có tên Việt Nam.

Nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi trồng rong tảo biển, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, việc cần làm là khởi tạo một không gian giá trị mới cho một ngành hàng có tiềm năng rất lớn, đưa rong biển trở thành một lĩnh vực kinh tế trọng điểm của ngành thủy sản.

“Định vị giá trị không gian trực tiếp và gián tiếp của ngành hàng rong biển Việt Nam là rất lớn, trong khi quy mô nuôi trồng còn chưa tập trung. Đề nghị Cục Thủy sản xắn tay xây dựng con đường để phát triển giá trị không gian ngành hàng rong biển, thành lập Hiệp hội rong biển,… để từ đó cùng nhau xây dựng chiến lược, nhằm khởi động, kích hoạt cho một ngành hàng mang nhiều giá trị tiềm năng của Việt Nam”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ.