EVN lỗ 31.000 tỷ đồng, liệu giá điện 2023 có tăng?

EVN than lỗ đậm, chuyên gia đề xuất làm rõ các khoản thua lỗ

VOV.VN - TS. Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính: “EVN cần phải làm rõ ràng khoản lỗ trên 31.000 tỷ đồng là ở khâu nào? Do ai? Do giá mua điện cao khiến kinh doanh bị lỗ, hay lỗ do quá trình truyền tải gây thất thoát lớn hoặc khâu phân phối gây tổn hao và có hay không công tác quản lý yếu kém…"