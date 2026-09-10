Gần 40 tỷ đồng nâng cấp Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành với tổng mức đầu tư dự kiến gần 40 tỷ đồng nhằm xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và nâng cao đời sống cho thương, bệnh binh.

Trụ sở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Địa điểm thực hiện tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh; thời gian thực hiện trong 2 năm 2026 - 2027, trong đó công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện trong năm 2026.

Dự án tập trung nâng cấp, sửa chữa, cải tạo đồng bộ các khu vực chức năng của Trung tâm. Tại Khu A, sẽ phá dỡ nhà thư viện, nhà kho cũ để xây mới khối nhà thư viện kết hợp nhà kho 1 tầng; cải tạo, sửa chữa nhà hội trường; nâng cấp các khối nhà tập thể thương binh A1, A2, A3, A4, A5, A6; các khối nhà cầu và nhà y tế. Trong đó, các hạng mục chủ yếu gồm thay mới thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, điều hòa không khí, cửa, nền và mái; xử lý chống thấm, chống ẩm mốc; sơn sửa, ốp tường, cải tạo hành lang; đồng thời chỉnh trang cảnh quan sân vườn, tạo điểm nhấn và nâng cao tính thẩm mỹ…

Tại Khu B, dự án tập trung cải tạo các căn hộ của thương, bệnh binh, trong đó thay mái tôn bằng tôn PU 3 lớp cách nhiệt; thay thế các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, điều hòa; cải tạo tường, nền, cửa và các vị trí xuống cấp. Một số vị trí tường rào cũng được sửa chữa, sơn lại đồng bộ.

Đối với Khu C, sẽ phá dỡ khối nhà làm việc 2 tầng hiện trạng và xây mới khối nhà làm việc 2 tầng tại vị trí mới; đồng thời quy hoạch, cải tạo lại tổng mặt bằng, sân vườn phù hợp với kiến trúc tổng thể. Dự án cũng bổ sung nhà để xe nhân viên; cải tạo, nạo vét đáy, kè bờ ao, làm mới hệ thống thoát nước và bổ sung lan can xung quanh ao; sửa chữa, sơn lại tường rào.

Bên cạnh các hạng mục xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, dự án còn đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và điều dưỡng như giường, tủ, bàn ghế, tủ bếp... cùng một số công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Việc triển khai dự án góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường sinh hoạt, điều dưỡng thuận lợi, an toàn, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, phục hồi sức khỏe và đời sống cho thương binh, bệnh binh; đồng thời cụ thể hóa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.