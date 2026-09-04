Gần 95.000 doanh nghiệp/tổ chức chấm dứt mã số thuế: Cục Thuế nói gì?

Gần 95.000 hồ sơ chấm dứt mã số thuế, không phải doanh nghiệp mới rời thị trường

Thông tin tại họp báo chuyên đề thông tin về tình hình quản lý đăng ký thuế của doanh nghiệp và Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” do Cục Thuế tổ chức chiều 4/9, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế cấp mới mã số thuế (MST) cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025, trong đó bao gồm 156.478 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 108% cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, trong 8 tháng qua, ngành Thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực MST cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục thuế thông tin tại họp báo

Tuy nhiên, ông Mai Sơn lưu ý, không thể đồng nhất con số 94.991 trường hợp được chấm dứt hiệu lực MST với số doanh nghiệp, tổ chức mới rời khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm.

Theo đó, trong tổng số 94.991 doanh nghiệp/tổ chức đã được chấm dứt hiệu lực MST, chỉ có 23.017 doanh nghiệp/tổ chức đề nghị chấm dứt hiệu lực MST trong năm 2026. Gần 72.000 trường hợp còn lại là các doanh nghiệp/tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 về trước, được cơ quan Thuế xử lý trong khuôn khổ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”.

“Cần phân biệt giữa số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị chấm dứt mã số thuế trong năm với số hồ sơ được cơ quan thuế giải quyết chấm dứt trong năm. Đây là hai con số có phạm vi và thời điểm khác nhau. Không thể lấy tổng số 94.991 trường hợp được hoàn tất thủ tục để kết luận rằng có gần 95.000 doanh nghiệp, tổ chức mới rời bỏ thị trường trong 8 tháng đầu năm 2026”, ông Mai Sơn cho biết.

So sánh về tính tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập thị trường và doanh nghiệp hoàn tất rời bỏ thị trường, ông Mai Sơn cho biết, tính riêng doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thuộc diện đăng ký thuế liên thông đăng ký kinh doanh, số lượng thành lập mới trong giai đoạn 2024 đến 8 tháng năm 2026 so với số lượng đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hàng năm vẫn khả quan.

Cụ thể, năm 2024 là 6,0 lần, năm 2025 là 4,5 lần (thấp hơn năm 2024 và 8 tháng năm 2026 do tăng số lượng được chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong quá trình sắp xếp địa bàn hành chính 2 cấp), 8 tháng năm 2026 là 6,8 lần.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, những con số trên cho thấy, cần nhìn nhận dữ liệu doanh nghiệp trong đúng phạm vi và bối cảnh, tránh đánh đồng số hồ sơ được cơ quan quản lý xử lý trong kỳ với số doanh nghiệp thực tế mới gia nhập hoặc rời khỏi thị trường.

Hỗ trợ doanh nghiệp quay lại hoạt động, xử lý tình trạng bị giả mạo thông tin

Thông tin thêm tại họp báo, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ, Cục Thuế cho biết, trong tháng 8, cơ quan thuế tiếp nhận khoảng hơn 6.000 trường hợp và đã xử lý ngay số hồ sơ này trong tháng.

Ngoài ra, hiện cơ quan thuế đang tiếp nhận khoảng 17.000 trường hợp doanh nghiệp đang liên hệ để thực hiện các thủ tục, trong đó có các thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ liên quan khác.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ, Cục Thuế, trả lời báo chí tại họp báo

“Bên cạnh 94.991 doanh nghiệp, tổ chức mà cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế cũng hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh sau một thời gian dài tạm dừng hoặc không hoạt động”, ông Nguyễn Đức Huy thông tin.

Số liệu thống kê đến hết ngày 31/8/2026 cho thấy, cơ quan thuế đã làm thủ tục khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp ở trạng thái 03 và trạng thái 06.

Sau khi được hỗ trợ trong khuôn khổ chiến dịch, những doanh nghiệp này có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh, đã thực hiện các thủ tục về khai thuế, nộp thuế và hiện nay đã quay trở lại hoạt động, qua đó đóng góp vào số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Đức Huy, cơ quan thuế đã nắm được những vướng mắc của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong quá trình hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Cơ quan thuế đặc biệt quan tâm đến những trường hợp không phát sinh doanh thu, hóa đơn, không có nợ thuế và người nộp thuế cũng không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp.

"Chúng tôi ghi nhận, phân tách các nhóm đối tượng và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp tháo gỡ", ông Huy nói.

Một vấn đề khác được cơ quan Thuế lưu ý là tình trạng cá nhân bị giả mạo hoặc bị sử dụng thông tin để thành lập doanh nghiệp mà không biết. Hiện cơ quan Thuế đã có các kênh để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người dân về tình trạng này. Ngoài việc phản ánh trực tiếp với cơ quan Thuế quản lý, người nộp thuế có thể phản ánh thông qua ứng dụng eTax Mobile.

“Chẳng hạn, người dân có thể phản ánh rằng mình không phải là chủ doanh nghiệp hoặc không biết vì sao thông tin cá nhân lại được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp”, ông Huy thông tin.

Chiến dịch “làm sạch” mã số thuế: Những trường hợp nào bị rà soát? VOV.VN - Cục Thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý mã số thuế treo và doanh nghiệp không còn hoạt động, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, cơ quan Thuế đang phối hợp với cơ quan công an và cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý những trường hợp này. Các cơ quan sẽ phối hợp xác định nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và đưa ra giải pháp khắc phục đối với những trường hợp được xác định là bị giả mạo, đánh cắp thông tin để thành lập doanh nghiệp.

“Mục tiêu là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân bị giả mạo thông tin, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan”, ông Huy nói thêm.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng thông tin đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an để rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06, phục vụ việc liên hệ, hướng dẫn người nộp thuế và xác minh thông tin quản lý thuế.

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục Thuế đề nghị tăng cường phối hợp xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định và hoàn tất thủ tục giải thể đối với những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan hải quan xác nhận nghĩa vụ thuế, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cục Thuế đang rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sớm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động...