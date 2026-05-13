Gắn sản phẩm làng nghề với dấu ấn cá nhân để thu hút khách

Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá hoạt động bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong thế hệ trẻ thời đại số.

Chia sẻ về cách thu hút người trẻ đến với nghề gốm, nghệ nhân gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo cho biết, cô thực hiện các sản phẩm vẽ trên gốm lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh và văn hóa đương đại, bộ sưu tập 12 con giáp… Theo Phương Thảo, đây là cách đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua những hình ảnh quen thuộc, dễ tạo cảm xúc và kết nối.

Cô cho rằng các sản phẩm mang tính cá nhân hóa giúp người mua và trải nghiệm cảm thấy gần gũi hơn với nghề truyền thống.

"Ban đầu khách hàng mong muốn được có tên của mình hoặc dấu ấn của mình trên gốm, sau đó họ truyền miệng giới thiệu nhau. May mắn là gốm thủ công có thể dễ dàng làm được việc đó, do vậy mà nó trở thành nét đẹp và hình thức đặc biệt trên gốm", Thảo nói.

Hình ảnh về làng nghề mành trúc Tân Thông Hội

Làng nghề đan giỏ trạc tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM)

Bên cạnh đó, những câu chuyện của các nghệ nhân lâu năm như nghệ nhân Trần Thị Yến với hơn 40 năm gắn bó với làng gốm Lái Thiêu cũng cho thấy: để làng nghề truyền thống tồn tại bền vững, cần có sự quay trở lại của người trẻ thông qua trải nghiệm thực tế và niềm tự hào khi kể lại câu chuyện làng nghề.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, giá trị của sản phẩm làng nghề còn là câu chuyện tạo nên sản phẩm, ký ức văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Triển lãm về những bức ảnh làng nghề tại một số khu vực phía Nam

Cũng tại Đường sách TP.HCM, dịp này nhiều hình ảnh về làng nghề phía Nam được trưng bày như làng nghề gốm sứ Bình Dương, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, nghề làm đầu lân sư rồng Chợ Lớn, làng gốm Lái Thiêu, làng muối Lý Nhơn (Cần Giờ), làng chằm nón lá Long An (Tây Ninh) và làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp),...