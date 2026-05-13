Gắn sản phẩm làng nghề với dấu ấn cá nhân để thu hút khách

Thứ Tư, 15:37, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc mua sản phẩm thủ công từ làng nghề không chỉ dừng ở giá trị vật lý mà ngày càng gắn với câu chuyện, ký ức và dấu ấn cá nhân trong thời đại số. Đây là nội dung được chia sẻ tại buổi giao lưu “Nghề cổ, nhịp số” do Đường sách TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sáng 13/5.

Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá hoạt động bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong thế hệ trẻ thời đại số.  

gan san pham lang nghe voi dau an ca nhan de thu hut khach hinh anh 1

Chia sẻ về cách thu hút người trẻ đến với nghề gốm, nghệ nhân gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo cho biết, cô thực hiện các sản phẩm vẽ trên gốm lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh và văn hóa đương đại, bộ sưu tập 12 con giáp… Theo Phương Thảo, đây là cách đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua những hình ảnh quen thuộc, dễ tạo cảm xúc và kết nối.

Cô cho rằng các sản phẩm mang tính cá nhân hóa giúp người mua và trải nghiệm cảm thấy gần gũi hơn với nghề truyền thống.

"Ban đầu khách hàng mong muốn được có tên của mình hoặc dấu ấn của mình trên gốm, sau đó họ truyền miệng giới thiệu nhau. May mắn là gốm thủ công có thể dễ dàng làm được việc đó, do vậy mà nó trở thành nét đẹp và hình thức đặc biệt trên gốm", Thảo nói. 

gan san pham lang nghe voi dau an ca nhan de thu hut khach hinh anh 2
Hình ảnh về làng nghề mành trúc Tân Thông Hội 
gan san pham lang nghe voi dau an ca nhan de thu hut khach hinh anh 3
Làng nghề đan giỏ trạc tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM)

Bên cạnh đó, những câu chuyện của các nghệ nhân lâu năm như nghệ nhân Trần Thị Yến với hơn 40 năm gắn bó với làng gốm Lái Thiêu cũng cho thấy: để làng nghề truyền thống tồn tại bền vững, cần có sự quay trở lại của người trẻ thông qua trải nghiệm thực tế và niềm tự hào khi kể lại câu chuyện làng nghề. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, giá trị của sản phẩm làng nghề còn là câu chuyện tạo nên sản phẩm, ký ức văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

gan san pham lang nghe voi dau an ca nhan de thu hut khach hinh anh 4
Triển lãm về những bức ảnh làng nghề tại một số khu vực phía Nam

Cũng tại Đường sách TP.HCM, dịp này nhiều hình ảnh về làng nghề phía Nam được trưng bày như làng nghề gốm sứ Bình Dương, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, nghề làm đầu lân sư rồng Chợ Lớn, làng gốm Lái Thiêu, làng muối Lý Nhơn (Cần Giờ), làng chằm nón lá Long An (Tây Ninh) và làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp),...

1 Bau Truc.jpg

Làng gốm Chăm ở Ninh Thuận đón 30 Nam vương Du lịch Thế giới 2025

VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động của cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới lần thứ 8 năm 2025 (Mister Tourism World 2025), chiều 15/2, 30 thí sinh tham dự cuộc thi đã đến thăm làng gốm truyền thống người Chăm (làng gốm Bàu Trúc) ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Giữ hồn tiếng trống nghìn năm tuổi tại làng nghề làm trống truyền thống Đọi Tam

VOV.VN - Làng Đọi Tam (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm trống hơn nghìn năm tuổi. Qua bao thế hệ, những nghệ nhân làm trống nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ bí quyết nghề tổ, để những chiếc trống mãi vang rền âm thanh trong đời sống văn hóa của người Việt.

Làng nghề giò chả Ước Lễ giữ gìn hương vị truyền thống

VOV.VN - Những ngày này, người dân làng nghề truyền thống giò chả Ước Lễ đang tất bật vào vụ Tết. Trong không khí ấy, để tôn vinh, nhắc nhở những người con Ước Lễ giữ nghề truyền thống, thương hiệu nghề, Hội làng nghề Ước Lễ tổ chức trình diễn nghề truyền thống và trao chứng nhận nghề cho các nghệ nhân tiêu biểu.

Hối hả làng nghề truyền thống Vĩnh Long vào xuân

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các làng nghề truyền thống ở Vĩnh Long bước vào cao điểm sản xuất. Từ làng nghề tàu hũ ky phường Cái Vồn đến làng bánh tráng Cù Lao Mây xã Lục Sỹ Thành đâu đâu cũng rộn ràng nhịp lao động khẩn trương của những con người đang “giữ lửa” cho nghề truyền thống xưa.

