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Gạo Ông Cua ST25 đoạt giải Nhì cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026”

Thứ Bảy, 06:06, 10/10/2026
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VOV.VN - Thương hiệu Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam vừa đoạt giải Nhì cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026” tổ chức tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo Thế giới diễn ra ngày 9 và 10/10.

Đây tiếp tục là sự ghi nhận đối với chất lượng và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước đó, ST25 đã ba lần giành giải Nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm nay, giải Nhất thuộc về Myanmar, Philippines đứng thứ ba.

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Kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST25. (Ảnh: PLO)

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này đạt 1,19 tỷ USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines.

Dự báo, hiện tượng El Niño có thể tác động mạnh từ cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lương thực tại Philippines và tạo thêm áp lực đối với nhu cầu nhập khẩu gạo của nước này. Trong bối cảnh đó, việc duy trì năng lực cung ứng, nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp gạo Việt Nam trong việc giữ vững thị trường, tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu tại thị trường này.

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Nông dân TP.HCM trúng đậm lúa ST25 hữu cơ

VOV.VN - Vụ lúa ST25 hữu cơ tại xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thắng lớn với năng suất vượt trội và giá thu mua cao. Giữa không khí đón Tết Độc lập, niềm vui của nông dân càng nhân lên, khẳng định thành công của mô hình canh tác sạch, bền vững với sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền.

Nguyên Long/VOV1
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