English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gặp cha đẻ giống tiêu Tùng Linh - Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới

Thứ Tư, 06:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Lê Tùng Linh, ở Lâm Đồng, đã kiên trì chọn lọc, nhân giống, tạo dựng thương hiệu giống tiêu mang tên mình . Được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, ông không chỉ làm giàu từ đất mà còn đau đáu bảo vệ người trồng tiêu trước nạn giống giả, đưa nguồn giống chất lượng đến với nông dân.

 

Để đến vườn tiêu giống của ông Lê Tùng Linh ở xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng), anh Vũ Thế Lực cùng nhóm nông dân ở xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đã vượt qua quãng đường 120km. Họ muốn xác minh nguồn gốc giống hồ tiêu Tùng Linh trước khi xuống tiền đầu tư. Với người trồng hồ tiêu như anh Lực, chọn nhầm giống đồng nghĩa với mất nhiều năm công sức, phải bắt đầu lại một chu kỳ sản xuất.

gap cha de giong tieu tung linh - nong dan viet nam xuat sac 40 nam doi moi hinh anh 1
Người trồng hồ tiêu đến tận vườn đầu dòng tiêu Tùng Linh để xác minh nguồn giống.

“Tìm hiểu qua mạng thì nhiều rồi nhưng mà mua giống thì đi tìm hiểu tận gốc, đến tận vườn đầu dòng cho chính xác. Nhà đầu tư như mình thì sợ nhất là bỏ ra tiền mua giống, trồng cây tiêu 2-3 năm, lúc có thu mới phát hiện ra không phải giống tiêu Tùng Linh, mà là giống lai tạo, giống nhái thì lúc đó mất thời gian rồi, còn đâu thời gian làm lại nữa” - anh Vũ Thế Lực chia sẻ.

Từ cây tiêu đột biến đến giống tiêu mang tên Tùng Linh

Nỗi lo giống giả của anh Lực là nỗi lo chung của hàng triệu nông dân ở Tây Nguyên, và cũng là điều ông Lê Tùng Linh trăn trở trong hành trình phát triển giống tiêu mang tên mình.

gap cha de giong tieu tung linh - nong dan viet nam xuat sac 40 nam doi moi hinh anh 2
Ông Lê Tùng Linh, cha đẻ giống tiêu Tùng Linh, Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới.

Năm 2014, khi chăm sóc vườn tiêu của gia đình, ông phát hiện một cây có đặc điểm sinh trưởng khác biệt, có những đặc điểm mang tính đột biến. Ông đã dành nhiều năm theo dõi, chọn lọc và nhân giống. Đến năm 2021, giống tiêu Tùng Linh được đưa ra thị trường. Giống tiêu này có bộ rễ phát triển mạnh, cây sinh trưởng khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Từ cây ban đầu, ông từng bước xây dựng vườn sản xuất giống, hiện có khoảng 8.000 trụ tiêu phục vụ nhân giống.

Năm 2023, cây tiêu Tùng Linh được công nhận là cây đầu dòng; năm 2025, vườn cây được công nhận là vườn cây đầu dòng, có năng lực cung ứng khoảng 700.000 hom giống mỗi năm. Tiêu giống Tùng Linh cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

gap cha de giong tieu tung linh - nong dan viet nam xuat sac 40 nam doi moi hinh anh 3
Giống tiêu Tùng Linh có nhiều ưu điểm vượt trội, sai quả, chống chịu bệnh tốt.

Trăn trở đưa giống thật đến tay nhà nông

Với ông Linh, phát triển được giống tiêu mới là một thành quả, nhưng đưa giống đúng nguồn gốc đến tay người trồng mới là điều đáng quan tâm. Bởi nếu mua phải giống giả, nông dân không chỉ mất tiền mà còn mất cả thời gian và cơ hội sản xuất.

Được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới, ông Linh vẫn canh cánh nỗi lo giống giả và mong muốn các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để bảo vệ người nông dân.

“Được chọn là người nông dân xuất sắc thì rất vinh dự, rất vui mừng. Tôi mong muốn rằng, cơ quan chức năng có thẩm quyền, chung tay hợp tác làm sao loại bỏ vấn đề giống tiêu giả trên thị trường. Để đưa nguồn giống chính thống đến với bà con nông dân mình, còn nếu mua giống giả thì đó là làm khổ cho nông dân.” - ông Lê Tùng Linh trăn trở.

gap cha de giong tieu tung linh - nong dan viet nam xuat sac 40 nam doi moi hinh anh 4
Ông Lê Tùng Linh (ngoài cùng bên phải) là một trong 96 gương mặt được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương hiện có khoảng 4.500 ha hồ tiêu. Qua theo dõi giống tiêu Tùng Linh tại vườn ông Linh và các hộ đã đưa giống vào sản xuất trong khoảng ba năm qua, Hội Nông dân xã nhận thấy cây sinh trưởng khỏe, có khả năng chống chịu bệnh và cho năng suất tốt. Việc ông Linh tìm tòi, phát triển giống tiêu mới là đóng góp đáng ghi nhận đối với sản xuất nông nghiệp địa phương.

“Chúng tôi rất vui khi anh Lê Tùng Linh là một trong 96 nông dân xuất sắc của Việt Nam năm 2026. Anh Linh không chỉ là người phát hiện, nhân rộng được giống hồ tiêu có nhiều đặc tính rất tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở Tây Nguyên nói chung và ở nhiều địa phương khác. Anh Linh cũng có rất nhiều đóng góp cho công tác xã hội, công tác thiện nguyện tại địa phương.” - ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Clip: Cha đẻ giống tiêu Tùng Linh trăn trở về nỗi lo giống giả và làm sao đưa giống thật đến với nông dân.

Từ một cây hồ tiêu đột biến trong vườn nhà, ông Lê Tùng Linh đã kiên trì tìm tòi, phát triển thành giống tiêu mang tên mình, mở thêm cơ hội cho người trồng tiêu. Nhưng giá trị của người nông dân xuất sắc không chỉ nằm ở thành quả kinh tế, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng. Được vinh danh sau những nỗ lực bền bỉ, cha đẻ giống tiêu Tùng Linh vẫn trăn trở làm sao để nông dân tiếp cận đúng nguồn giống, không phải trả giá vì giống giả. Bởi với ông, thành công không chỉ là làm giàu cho mình, mà còn là giúp những người nông dân khác vững tin trên hành trình làm giàu từ đất.

duoc_mua_duoc_gia_ho_tieu_phan_thuong_canh_tac_ben_vung_anh_1_20250324135743.jpg

Nông dân Gia Lai phấn khởi khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg

VOV.VN - Niên vụ hồ tiêu 2025 đang bước vào chính vụ, mang đến niềm vui lớn cho người nông dân Gia Lai khi giá hạt tiêu khô đạt mức 160.000 đồng/kg. Đây là thành quả xứng đáng cho những người trồng hồ tiêu, khi có nhiều năm kiên trì canh tác bền vững, vượt qua khủng hoảng của thị trường. 

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hồ tiêu lập đỉnh giá, nông dân Gia Lai phấn khởi vào vụ thu hoạch
Hồ tiêu lập đỉnh giá, nông dân Gia Lai phấn khởi vào vụ thu hoạch

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Gia Lai đang phấn khởi vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu 2024. Giá hồ tiêu dao động từ 93 đến 95 triệu đồng/tấn, là mức giá cao nhất từ 2016 trở lại đây.

Hồ tiêu lập đỉnh giá, nông dân Gia Lai phấn khởi vào vụ thu hoạch

Hồ tiêu lập đỉnh giá, nông dân Gia Lai phấn khởi vào vụ thu hoạch

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Gia Lai đang phấn khởi vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu 2024. Giá hồ tiêu dao động từ 93 đến 95 triệu đồng/tấn, là mức giá cao nhất từ 2016 trở lại đây.

“Hạt tiêu của núi rừng” có hương vị lạ giá bán 250.000 đồng/kg
“Hạt tiêu của núi rừng” có hương vị lạ giá bán 250.000 đồng/kg

VOV.VN - Nhờ hương thơm dịu nhẹ như sả, vị cay thoảng như tiêu rừng và nhiều công dụng hữu ích, trái màng tang được người thành phố săn lùng trong những năm gần đây.

“Hạt tiêu của núi rừng” có hương vị lạ giá bán 250.000 đồng/kg

“Hạt tiêu của núi rừng” có hương vị lạ giá bán 250.000 đồng/kg

VOV.VN - Nhờ hương thơm dịu nhẹ như sả, vị cay thoảng như tiêu rừng và nhiều công dụng hữu ích, trái màng tang được người thành phố săn lùng trong những năm gần đây.

Hồ tiêu và gia vị duy trì kiểm soát chất lượng, dù gặp khó tại thị trường Mỹ
Hồ tiêu và gia vị duy trì kiểm soát chất lượng, dù gặp khó tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Tại Hội nghị nhóm đối tác công tư (PPP) về hồ tiêu và gia vị diễn ra chiều 17/4 tại TP.HCM, lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết ngành đang đối mặt thách thức khi Mỹ áp mức thuế 10%. Hiện Việt Nam đang trong giai đoạn 90 ngày đàm phán với Mỹ, song chưa thể dự đoán kết quả cuối cùng.

Hồ tiêu và gia vị duy trì kiểm soát chất lượng, dù gặp khó tại thị trường Mỹ

Hồ tiêu và gia vị duy trì kiểm soát chất lượng, dù gặp khó tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Tại Hội nghị nhóm đối tác công tư (PPP) về hồ tiêu và gia vị diễn ra chiều 17/4 tại TP.HCM, lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết ngành đang đối mặt thách thức khi Mỹ áp mức thuế 10%. Hiện Việt Nam đang trong giai đoạn 90 ngày đàm phán với Mỹ, song chưa thể dự đoán kết quả cuối cùng.

Gỡ điểm nghẽn, tiếp sức cho hộ kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Gỡ điểm nghẽn, tiếp sức cho hộ kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 21/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng” nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Gỡ điểm nghẽn, tiếp sức cho hộ kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Gỡ điểm nghẽn, tiếp sức cho hộ kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 21/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng” nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cung ứng sản phẩm công nghiệp cần bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực doanh nghiệp
Cung ứng sản phẩm công nghiệp cần bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực doanh nghiệp

VOV.VN - Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp Việt Nam sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng Hà Lan và châu Âu, đồng thời tăng hỗ trợ về chứng nhận, tuân thủ, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải.

Cung ứng sản phẩm công nghiệp cần bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực doanh nghiệp

Cung ứng sản phẩm công nghiệp cần bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực doanh nghiệp

VOV.VN - Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp Việt Nam sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng Hà Lan và châu Âu, đồng thời tăng hỗ trợ về chứng nhận, tuân thủ, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp