GDP quý I thấp hơn kịch bản, áp lực tăng trưởng dồn vào 3 quý cuối năm

Gấp rút xây dựng, hoàn thiện kịch bản điều hành tăng trưởng mới

Chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính tổ chức chiều 9/4, ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tốc độ tăng GDP quý 1/2026 ước đạt 7,83% so với cùng kỳ. Kết quả này dù thấp hơn kịch bản tăng trưởng trong Nghị quyết 01 của Chính phủ (tăng 9,1%) nhưng tăng cao hơn Quý 1/2025 (7,05%) là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, khó khăn.

Trong số 34 địa phương, có 23 địa phương tăng trưởng GRDP quý I từ 8% trở lên; trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

“Ngay từ đầu năm, căn cứ nghị quyết của Đảng, Quốc hội về mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, các nghị quyết phiên họp thường kỳ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo bộ, ngành, địa phương thực hiện hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức điều hành kinh tế - xã hội”, ông Hà nhấn mạnh.

Thông tin thêm tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động bất lợi từ những biến động phức tạp của thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị và thị trường năng lượng. Những diễn biến này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng, khiến mức tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng theo kịch bản đề ra từ đầu năm.

Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động ứng phó nhanh, linh hoạt và hiệu quả với các tình huống phát sinh. Chính phủ đã xác định đây là tình huống cần được xử lý với tinh thần khẩn trương, tương tự như một tình huống cấp bách ở tầm quốc gia.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất, triển khai nhiều chính sách tài khóa quan trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các công cụ như điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng chiến lược, đặc biệt là xăng dầu và một số sản phẩm thiết yếu.

"Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện kịch bản điều hành tăng trưởng mới, trên cơ sở kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ và các giải pháp điều hành vĩ mô khác. Mục tiêu là giữ vững định hướng tăng trưởng ở mức cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước và Quỹ bình ổn giá để can thiệp, điều tiết thị trường trong bối cảnh dư địa của quỹ có thời điểm đã được sử dụng hết.

“Nếu không có các biện pháp kịp thời này, giá xăng dầu có thể đã biến động mạnh hơn rất nhiều, gây tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống của người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, những giải pháp trên cho thấy chính sách tài khóa đã được điều hành một cách linh hoạt, chủ động, bám sát diễn biến thực tế, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài và ổn định kinh tế - xã hội trong nước.

Kích hoạt các động lực cho tăng trưởng kinh tế 2 con số

Về kịch bản tăng trưởng năm 2026, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, mục tiêu vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tăng trưởng trong các quý còn lại phải đạt mức cao hơn, ước khoảng trên 10%. Cụ thể, các kịch bản cập nhật cho thấy tăng trưởng các quý II, III và IV đều cần duy trì ở mức 2 con số, với sự đóng góp mạnh mẽ của cả ba khu vực kinh tế.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, bà Đỗ Thị Ngọc nhấn mạnh một số động lực quan trọng cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Trước hết, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt và lan tỏa đến các khu vực đầu tư khác, bao gồm cả đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Năm 2026 có nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia, cần được tập trung triển khai hiệu quả để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI đăng ký trong quý I đạt kết quả tích cực cũng là cơ sở để kỳ vọng giải ngân mạnh hơn trong thời gian tới.

Thứ hai, tiêu dùng nội địa được dự báo tiếp tục cải thiện nhờ các chính sách như cải cách tiền lương, chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa. Sức mua trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi, đóng góp tích cực vào tăng trưởng.

Thứ ba, các chính sách tài khóa linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ tư, các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao năng suất lao động, góp phần tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong trung và dài hạn.

Cuối cùng, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng, mở rộng thị trường và đa dạng hóa đối tác.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, nền kinh tế có cơ sở để phục hồi mạnh mẽ hơn trong các quý tiếp theo, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra.