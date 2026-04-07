Giữ tăng trưởng hai con số giữa “cơn sóng lớn” kinh tế toàn cầu

Thứ Ba, 18:28, 07/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, cần khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng khả năng phản ứng chính sách.

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) nhấn mạnh, “điểm nghẽn của điểm nghẽn chính là thể chế” và cần phải tháo gỡ bằng phương pháp mới, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.

Bên cạnh việc ứng dụng công cụ số, điều quan trọng là phải có “tư duy số” để xử lý các vướng mắc tồn tại nhiều năm, cũng như những bất cập phát sinh ngay trong quá trình xây dựng chính sách. Thực tế có những quy định pháp luật chưa có hiệu lực nhưng đã nảy sinh vướng mắc, đòi hỏi cơ quan chức năng phải kịp thời rà soát, điều chỉnh.

Việc khơi thông các nguồn lực cho phát triển, cần bắt đầu từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm hệ thống pháp luật vận hành thông suốt, đồng thời vẫn giữ vững nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam đã có nhiều nghị quyết lớn làm định hướng cho phát triển ở các lĩnh vực như kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng và thực thi pháp luật... Vấn đề đặt ra hiện nay là cụ thể hóa các định hướng này bằng lộ trình rõ ràng, từ trung hạn đến ngắn hạn, thậm chí theo từng năm, từng quý. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế đánh giá hiệu quả công việc theo định kỳ, qua đó kịp thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng)

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhận định, nền kinh tế đang chịu tác động đa chiều từ địa chính trị, môi trường, dân số… Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trước mắt là kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và phòng ngừa rủi ro khủng hoảng, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu, thực phẩm có xu hướng gia tăng.

Dù vậy, đại biểu bày tỏ tin tưởng Việt Nam vẫn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nếu có giải pháp phù hợp, đồng bộ. Một trong những động lực quan trọng được nhấn mạnh là khu vực kinh tế tư nhân. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, doanh thu mà cần bảo đảm việc làm bền vững, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

Cùng với đó, cần mở rộng thị trường lao động, phát triển các ngành công nghệ cao như công nghiệp bán dẫn, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại biểu cũng lưu ý, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào công nghiệp, xây dựng hay thương mại mà cần tính đến vai trò của nông nghiệp. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất trên mỗi đơn vị diện tích, kết hợp khai thác kinh tế biển sẽ góp phần gia tăng giá trị và bảo đảm an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại điện tử cần được thúc đẩy theo hướng bền vững, gắn với tiêu chí “sạch”, tận dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút khách quốc tế.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là cải cách thể chế, coi đây là yếu tố “đi trước mở đường”. Công tác thể chế hiện nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn, thậm chí trở thành rào cản cho phát triển. Vì vậy, việc rà soát, sửa đổi hệ thống luật và nghị định cần được thực hiện khẩn trương, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, môi trường, xây dựng.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế

Thứ hai là nâng cao năng lực thực thi. Một hệ thống pháp luật dù hoàn thiện đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu đội ngũ thực thi không đáp ứng yêu cầu. Do đó, cần khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba là nâng cao năng lực phản ứng chính sách trước biến động toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, tác động ngày càng sâu sắc đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, việc điều hành linh hoạt, kịp thời là yếu tố then chốt để giữ ổn định và tạo dư địa tăng trưởng.

Các đại biểu thống nhất rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về thể chế, đồng thời phát huy đồng bộ các động lực phát triển trong bối cảnh mới.

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là không thay đổi

VOV.VN - Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là không thay đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần có giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là tiêu dùng, xuất khẩu; các giải pháp để tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Vân Hồng/VOV.VN
Đẩy mạnh cải cách, kích hoạt động lực mới, hướng tới tăng trưởng hai con số

Quí I tăng trưởng hơn 8%, mục tiêu hai con số của TP.HCM cả năm là “khả thi”

Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Đâu là “chìa khóa” của kinh tế Việt Nam?

