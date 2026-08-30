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Giá bất động sản đang giảm ở một số phân khúc

Chủ Nhật, 15:29, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bất động sản đất nền vùng ven Thủ đô Hà Nội, như Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn.

Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện nhưng sức hấp thụ không cao. Giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó tại khu vực phía Nam có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%.

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Giá bất động sản như căn hộ chung cư đã qua sử dụng có xu hướng giảm

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, giá đất nền vùng ven Thủ đô Hà Nội, như Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80m2 khu Times City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái thì năm nay được rao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Phương Đông cho rằng, trong 6 tháng cuối năm 2026, thị trường Hà Nội không chỉ riêng nhà ở thương mại khoảng 39.000 căn, sẽ có khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội được bán ra thị trường.

“Có thể phân khúc nhà giá rẻ chưa dư cung nhưng phân khúc cao cấp sẽ dư. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn rủi ro và ít nhất hạ giá xuống khoảng 10%”, ông Tuấn nhận định.

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Mua nhà thông minh trong giai đoạn thị trường chọn lọc

VOV.VN - Đối với cả người mua để ở và người mua tích sản dài hạn, quyết định xuống tiền ngày càng dựa trên ba yếu tố: giá trị thực của tài sản, khả năng kiểm soát dòng tiền và mức độ hiện hữu của những động lực gia tăng giá trị trong tương lai.

Thành Trung/VOV1
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