Giá cá giảm sâu, ngư dân nuôi cá bè tỉnh Tiền Giang, Bến Tre điêu đứng

Hiện nay, giá cá Điêu Hồng mà ngư dân nuôi lồng bè tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bán ra từ 33.000 -34.000 đồng/kg; trong khi đó giá thành nuôi đến hơn 39.000 đồng/kg. Không chỉ giá giảm mà đầu ra rất chậm; đối với cá có trọng lượng trên 1,2 kg/con thì tiêu thụ rất khó.

Ông Mai Hữu Thọ, ngư dân nuôi cá bè tại cồn Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Lúc này giá thấp quá, bán 1 kg cá thua lỗ 7.000 - 8.000 đồng. Cá bây giờ có 33.000 đồng/kg mà giá thức ăn đến 450.000 đồng/bao, nếu bán cá trên 44.000 thì mới đủ vốn”.

Nghề nuôi cá lồng bè tại cồn Phụng, tỉnh Bến Tre

Còn ông Nguyễn Tấn Bĩnh, người nuôi cá bè tại đầu cồn Thới Sơn cũng tâm tư: “Cá năm nay, bán chậm hơn mọi năm vì các năm nhà hàng quán ăn tiêu thụ lượng cá lớn đem vô đó. Còn bây giờ, nhà hàng, quán ăn không nhộn nhịp như trước nên dội về chợ, chợ dội cá sụt. Hôm trước cá lên được vài ngày rồi sụt luôn, nay thị trường còn 34.000 - 35.000 đồng/kg, thua lỗ vì vốn đến 40.000 đồng/kg. Thương lái nói do chợ vắng người, chắc do kinh tế suy thoái. Thức ăn thì chỉ giảm 200 đồng/kg thôi, đến bây giờ chua thấy cá bị hao hụt chỉ ngại vào tháng 3 âm lịch nắng nóng mà thêm nước mặn sẽ hao hụt”.

Tại làng bè nuôi ven cồn Phụng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre còn xảy ra cá bị ngộp chết do độ mặn của nước dưới sông Tiền ngày càng tăng cao kết hợp với nắng nóng. Khi cá mới chết ngộp bán chỉ được giá 20.000 đồng/kg, cá chết lâu có mùi hôi thì chỉ làm phân bón cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho đàn cá khác.

Cá bè tại cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang rớt giá

Ông Trần Minh Phong, chủ 20 bè cá tại cồn Phụng thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết: “Nói chung cá hao hụt so với trước đây, nguyên nhân do nước mặn, do thời tiết. Cá mới chết thì bán được còn cá chết lâu thì cho cá khác ăn. Quy luật thị trường chăn nuôi vì đợt rồi giá quá cao, người không chuyên cũng nuôi, người nuôi cá khác cũng chuyển qua nuôi, cung vượt cầu quá lớn, bây giờ giá sụt xuống làm lỗ”.

Theo ngư dân, giá cá nuôi lồng bè giảm sâu còn do “ cung vượt cầu”, gần đây số lượng lồng bè nuôi trên sông Tiền tăng cao; trong khi đó sức mua tại các chợ giảm.

Thương lái chuyên đi thu gom cá bè bị chết

Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có hơn 1.500 lồng, bè cá nuôi trên sông Tiền, chủ yếu là cá điêu hồng. Thời gian qua, đầu ra cá điêu hồng chỉ tiêu thụ nội địa. Điệp khúc “trúng mùa, mất giá” đối với cá lồng, bè cũng thường xảy ra, làm cho ngư dân có thu nhập không ổn định, thậm chí thua lỗ nặng như hiện nay.