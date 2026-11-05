Giá cá tra ở Đồng Tháp đạt mức kỷ lục, người nuôi thu lãi lớn

Hiện nay, cá tra thương phẩm tại Đồng Tháp được thương lái thu mua tại ao với giá từ 37.000 - 37.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong 3 năm qua. Với mức giá này, người nuôi có thể thu lãi hơn 10.000 đồng/kg cá.

Mỗi kg cá tra người nuôi thu lãi trên 10 nghìn đồng

Theo người nuôi, giá cá tra tăng cao do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu vẫn lớn. Thời gian gần đây, diện tích ao nuôi cá tra giảm, nguồn cá nguyên liệu không đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà máy chế biến.

Ông Nguyễn Hoàng Thảo, ngư dân xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang thu hoạch 5 ha ao nuôi cá tra, cho biết đợt này ông thu hoạch khoảng 50 tấn cá, lợi nhuận đạt khoảng 30% so với tổng chi phí đầu tư.

Cá tra đạt chuẩn xuất khẩu do ngư dân Nguyễn Hoàng Thảo nuôi

Ông Thảo chia sẻ: “Giá cá tra đạt kỷ lục với lý do là cuối năm 2025, nguồn cá giống ương không đạt, từ đó ngư dân bỏ ao rất nhiều. Hiện tại nhu cầu lớn mà nguồn cung không có, rất nhiều nhà máy đóng cửa. Những nhà máy đang hoạt động là do người ta đã ký hợp đồng trước rồi nên phải giao cá. Trong giai đoạn này, theo nhận xét khách quan của tôi, đối với các hợp đồng cũ thì nhà máy sẽ bị thua lỗ”.

Cá giống khan hiếm khiến diện tích ao nuôi cá tra tại tỉnh Đồng Tháp bị thu hẹp

Tỉnh Đồng Tháp hiện duy trì diện tích nuôi cá tra khoảng 1.600 ha, chủ yếu tập trung ở khu vực ven sông Tiền. Thời gian gần đây, nguồn cá giống khan hiếm, giá thức ăn thủy sản ở mức cao, cùng với thời tiết bất lợi khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn. Do đó, diện tích ao nuôi cá tra chưa có điều kiện mở rộng.