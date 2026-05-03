  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá gas, dịch vụ ăn uống và vật liệu xây dựng leo thang kéo CPI tháng 4 tăng 0,84%

Chủ Nhật, 10:52, 03/05/2026
VOV.VN - Theo Cục Thống kê, CPI tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo diễn biến thế giới cùng chi phí ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng leo thang. Tính chung 4 tháng đầu năm, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ.

Sáng 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. CPI tháng 4 tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ, phản ánh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá đầu vào và sinh hoạt duy trì xu hướng tăng.

Trong mức tăng 0,84% của CPI tháng 4/2026 so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng  tăng 2,59% (tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm). Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85% do chi phí nhập khẩu, sản xuất và phân phối tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận chuyển tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,64%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58% (tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm). Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,52% do chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và nhân công tăng. Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,17%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,13% chủ yếu do chi phí nhập khẩu nguyên liệu dược và chi phí sản xuất, phân phối tăng. Nhóm giáo dục tăng 0,08%.

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,71%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,89%; giao thông tăng 3,48%; giáo dục tăng 3,25%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,15%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,38%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,05%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,79%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,94%; riêng thông tin và truyền thông giảm 0,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Bình quân 4 tháng, chỉ số giá vàng tăng 75,13%

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3/2026. Trong tháng 4/2026, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 54,24%; so với tháng 12/2025 tăng 10,83%; bình quân 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 75,13%.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 4 đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026. Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng; tăng 1,44% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,31% so với tháng 12/2025; bình quân 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,29%.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: CPI chỉ số giá tiêu dùng giá gas giá vàng chi phí sinh hoạt CPI tháng 4/2026
CPI tháng 2/2026 tăng mạnh do nhu cầu mua sắm, đi lại dịp Tết
VOV.VN- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước chủ yếu là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. CPI tháng 2 tăng 1,19% so với tháng 12/2025 và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá cả dịp Tết tăng cục bộ kéo CPI tháng 1 tăng nhẹ 0,05%
VOV.VN - Theo Cục Thống kê, CPI tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng cao, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng. CPI tháng 1 tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát lạm phát năm 2026: Thách thức từ giá năng lượng và chi phí đầu vào
VOV.VN - Giá năng lượng biến động mạnh cùng chi phí đầu vào gia tăng đang tạo sức ép lớn lên mặt bằng giá trong năm 2026. Dù CPI quý I tăng 3,51% và vẫn trong tầm kiểm soát, các kịch bản cho thấy lạm phát cả năm có thể lên tới 5,5%, đòi hỏi điều hành chính sách linh hoạt và đồng bộ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

