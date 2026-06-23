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Gia Lai đầu tư 810 tỷ đồng xây 3 công trình thủy lợi cấp thiết

Thứ Ba, 11:29, 23/06/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa quán triệt các nhiệm vụ cấp bách năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là đầu tư 3 công trình thủy lợi quy mô lớn, với tổng vốn khoảng 810 tỷ đồng.

Ba công trình thủy lợi được đầu tư lần này nhằm tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cấp thiết cho người dân khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, công trình thủy lợi Djang tại xã Kbang có dung tích khoảng 4,3 triệu m³, bảo đảm nước tưới cho 800 ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.500 nhân khẩu, với tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỷ đồng.

Hồ chứa nước Ka Tung tại xã Tơ Tung có dung tích khoảng 2 triệu m³, cung cấp nước tưới cho 1.000 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho hơn 2.600 hộ dân, tổng vốn đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng.

Hồ chứa nước Đăk Trau Dle tại xã Kon Chiêng có dung tích khoảng 3,8 triệu m³, phục vụ tưới cho 600 ha đất nông nghiệp, đồng thời góp phần điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm. Tổng mức đầu tư dự kiến của công trình này là 300 tỷ đồng.

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các ngành chức năng nghe báo cáo việc triển khai dự án hồ chứa nước Ka Tung, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai

Tổng kinh phí thực hiện 3 dự án khoảng 810 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tuân thủ các quy định về đầu tư công, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, chủ trì công tác chuẩn bị đầu tư các công trình.

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, việc đầu tư hạ tầng thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu.

“Tỷ lệ tưới chủ động cho đất sản xuất nông nghiệp khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có hơn 12%, cho nên để phát huy được tiềm năng lợi thế, tạo thành vùng nguyên liệu lớn cho Gia Lai  và khu vực thì phải tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kì 2025 -2030 tập trung rà soát đầu tư hạ tầng thủy lợi để phát huy tiềm năng lợi thế về quỹ đất phục vụ cho phát triển nông nghiệp đặc biệt trong việc trồng trọt để phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu”, ông Cao Thanh Thương nhấn mạnh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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