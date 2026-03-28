Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho tổng số 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến lên đến 850.000 tỷ đồng (tương đương hơn 33 tỷ USD).

Trong đó, 144 dự án nhận quyết định chủ trương đầu tư với số vốn trên 230.000 tỷ đồng và 129 dự án ký kết biên bản ghi nhớ với hơn 620.000 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn lớn đã ký những dự án nghìn tỷ như: VinEnergo (năng lượng tái tạo - 210.000 tỷ đồng), Tập đoàn FLC (du lịch, logistics - 150.000 tỷ đồng), Phú Tài (vật liệu mới, bất động sản - 26.500 tỷ đồng), và Sun Group (du lịch nghỉ dưỡng - 20.000 tỷ đồng)…

Đại diện một trong những nhà đầu tư lớn của tỉnh Gia Lai hiện nay, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thaco nêu ý kiến tại hội nghị.

“Tại Gia Lai trong 7 năm qua công tác pháp lý bị ngưng trệ, và khi sáp nhập tỉnh Gia Lai công tác pháp lý được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án được tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai trong thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh và hiệu quả các dự án, góp phần hình thành một nền nông nghiệp bền vững cho tỉnh Gia Lai”, ông Bá Dương nói.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, những con số ấn tượng tại hội nghị là tiền đề và động lực để Gia Lai bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026. Để hiện thực hóa các cam kết, ông chỉ đạo các cấp chính quyền phải thực thi nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền, tuyệt đối không để các dự án chỉ dừng lại trên giấy.

Ông Thái Đại Ngọc cam kết xây dựng một nền hành chính phục vụ, coi “thành công của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh” và sẽ kiên quyết xử lý mọi hành vi gây phiền hà cho nhà đầu tư; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp không chỉ triển khai dự án đúng tiến độ mà còn phải gắn bó lâu dài, tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh để cùng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: "Gia Lai cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cùng phát triển và cùng thành công. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng Gia Lai sẽ không chỉ là điểm đến tiềm năng, an toàn, thật sự là nơi chắp cánh để các dự án, ý tưởng đầu tư trở thành hiện thực, để các nhà đầu tư vươn lên thành những doanh nghiệp tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình".

Dự và chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Gia Lai; kết quả tại hội nghị đã cho thấy niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư vào định hướng phát triển của tỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thu hút đầu tư có chọn lọc theo nguyên tắc "3 không" (không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không nhận dự án thâm dụng lao động/công nghệ lạc hậu, không chọn nhà đầu tư thiếu năng lực) và ưu tiên các dự án FDI thế hệ mới như AI, bán dẫn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai phải coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất theo hướng "kiến tạo, phục vụ" để lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo và cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho nhà đầu tư.

“Quán triệt sâu sắc tinh thần phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển cả về quy mô, về chất lượng; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng toàn cầu. Chúng ta phải nói thật, phải làm thật, làm cho đến cùng, làm cho có kết quả để đưa Gia Lai chúng ta phát triển bứt phá trong thời gian tới", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ.