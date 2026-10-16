

Thời điểm này, giá lợn hơi thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp dao động từ 5 đến 5,2 triệu đồng/tạ. Đối với lợn quá lứa hoặc chất lượng thấp, giá bán dưới 5 triệu đồng/tạ. So với đầu năm, giá lợn đã giảm khoảng 2,5 triệu đồng/tạ. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ do chi phí thức ăn và thuốc thú y tăng cao. Đây là những khoản chiếm khoảng 65–70% tổng chi phí sản xuất trong chăn nuôi lợn. Bên cạnh áp lực về giá cả, dịch bệnh cũng khiến nhiều hộ dè dặt trong việc tái đàn, lo ngại nguy cơ dịch bệnh và rủi ro kinh tế.

Anh Trần Thế Lân, hộ nuôi lợn tại ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Lợn giá này nếu mua thức ăn tiền mặt thì không đến đổi thua lỗ, còn mua nợ thì lỗ vì mua nợ phải âm 40 nghìn đồng/ bao thức ăn. Thức ăn năm nay tăng 4 lần, mỗi lần tăng từ 10-12 nghìn đồng/bao. Thức ăn lên liên tục mà giá lợn lại sụt xuống”.

Người nuôi đang đứng trước áp lực do chi phí tăng cao, giá lợn sụt giảm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tổng đàn lợn của tỉnh hiện đạt hơn 500.000 con, tăng 4,71% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở tỉnh Tiền Giang cũ.

Không chỉ người nuôi lợn gặp khó, người chăn nuôi gia cầm tại địa phương cũng đang chịu áp lực khi giá gà thịt và trứng gà đồng loạt giảm. So với tháng trước, giá các sản phẩm này giảm hơn 5%, có mặt hàng xuống thấp hơn giá thành sản xuất do chi phí thức ăn, chi phí vận chuyển tăng cao.

Cụ thể, giá gà công nghiệp hiện dưới 30.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Gà lông màu nuôi bán công nghiệp giá dưới 45 nghìn đồng/kg. Giá trứng gà công nghiệp giảm còn 1.600–1.700 đồng/quả, thấp hơn giá thành khoảng 300 đồng/quả. Với mức giá này, người chăn nuôi phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ nếu tình trạng kéo dài.

Gà thịt và trứng gà tại tỉnh Đồng Tháp giám giá sâu khiến người chăn nuôi khó khăn

Trong bối cảnh đó, mô hình nuôi gà ác lấy trứng tại Đồng Tháp vẫn duy trì được hiệu quả nhờ thị trường tiêu thụ riêng, ít chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ trứng gà công nghiệp. Hiện giá trứng gà ác vẫn ở mức khoảng 2.300 đồng/quả, giúp người nuôi có lãi.

Ông Nguyễn MYXSO VinaSEC, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Chăn nuôi Hoàng Gia Huy, tại xã Lương Hòa Lạc, doanh nghiệp chuyên kinh doanh trứng gà ác phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, chia sẻ: “Gà công nghiệp thì các công ty vốn nước ngoài nuôi nhiều lắm nên giá trứng đợt này xuống thấp. Phân khúc gà ác của mình chỉ có ở tỉnh Đồng Tháp nhiều thôi, nên thành ra không bị cạnh tranh bởi các doanh nghiệp lớn nên vẫn ổn. Bên công ty tôi vẫn duy trì đàn ổn định, để cung cấp trứng dịp Tết cho khách hàng miền Nam, Miền Bắc, các siêu thị, chi phí lúc này đội lên 10%”.

Trứng gà công nghiệp rớt giá trong khi đó trứng gà ác tại tỉnh Đồng Tháp vẫn ở mức gia cao do không bị cạnh tranh trên thị trường

Đồng Tháp hiện là địa phương có đàn gia cầm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 23 triệu con. Sản lượng thịt gia cầm hơi đạt khoảng 61.487 tấn, sản lượng trứng khoảng 1,7 tỷ quả.

Toàn tỉnh hiện có 2.646 trang trại trong tổng số 114.595 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 487 trang trại chăn nuôi lợn. Riêng khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp có gần 200 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Trước những biến động khó lường của thị trường, việc chủ động kiểm soát chi phí, duy trì quy mô đàn phù hợp và đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học được xem là giải pháp quan trọng giúp nông dân Đồng Tháp hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.