Đồng Tháp dẹp trại gà “khủng” gây ô nhiễm sau khi VOV phản ánh

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với đại diện ấp trực tiếp kiểm tra, xác minh tại cơ sở chăn nuôi của ông Dương Thanh Bình.

Trại gà "khủng" gây ô nhiễm khu vực lân cận trong nhiều năm người dân rất bức xúc.

Qua kiểm tra, cơ sở có 2 trại gà, trong đó 1 trại nằm gần khu dân cư và 1 trại ở khu vực xa hơn. Gà được nuôi theo hình thức chuồng lồng, có che chắn lưới, định kỳ phun thuốc sát trùng, diệt côn trùng và dọn phân hằng tuần. Hồ sơ đăng ký môi trường của cơ sở đã được UBND xã tiếp nhận; thực tế chăn nuôi đúng theo hồ sơ đăng ký.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn ghi nhận trại còn phát sinh mùi hôi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã mời đại diện cơ sở đến làm việc, nhưng ông Dương Thanh Bình đang công tác ở nước ngoài nên người em ruột được giao quản lý trại tham dự.

Phóng viên VOV trực tiếp đến thị sát trại gà gây ô nhiễm.

Tại buổi làm việc, chính quyền yêu cầu chủ cơ sở trước mắt khẩn trương vệ sinh, sát trùng chuồng trại, đồng thời có biện pháp che chắn phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hôi và tiếng ồn. Về lâu dài, phải di dời toàn bộ trại gà đến khu vực xa khu dân cư. Đại diện cơ sở đã thống nhất và cam kết di dời toàn bộ đàn gà của cả 2 trại trong vòng 10 ngày (từ ngày 26/3 đến ngày 4/4/2026).

Ngày 21/4, Tổ kiểm tra môi trường của xã tiến hành kiểm tra và xác nhận trại gà nằm gần khu dân cư đã bán hết đàn và tháo dỡ toàn bộ chuồng nuôi, không còn hoạt động chăn nuôi. Người dân địa phương phấn khởi.

Hiện tại trại gà gây ô nhiễm không còn hoạt động chăn nuôi trả lại không khí trong lành, cuộc sống yên bình cho vùng nông thôn này.

Đối với trại còn lại ở khu vực xa dân cư, xã đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu kiểm tra mùi hôi; đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình tiếp tục chăn nuôi.

Thời gian tới, UBND xã Tân Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc chủ cơ sở duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân địa phương. Các ngành như Viện kiểm sát, công an tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh Đồng Tháp cũng rất quan tâm, phân công cán bộ đến kiểm tra, nắm tình hình, kiến nghị UBND xã Tân Hòa xử lý dứt điểm tình trạng này.

Việc tiếp nhận thông tin báo chí và kịp thời khắc phục tồn tại của chủ trang trại chăn nuôi gà tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, cùng tinh thần trách nhiệm của chính quyền, các ngành chức năng địa phương là rất đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt ổn định cho người dân.