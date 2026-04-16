Gia tăng giá trị sản phẩm mang thương hiệu “Made in Đà Nẵng”

Thứ Năm, 21:28, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 16/4 – 20/4, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026- Made in Đa Nang Expo 2026.

Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”, triển lãm thu hút 300 doanh nghiệp giới thiệu hơn 500 sản phẩm tiêu tiểu thuộc nhiều nhóm ngành, lĩnh vực khác nhau, đặc trưng của 75/94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 5 từ phải qua) trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trung phố cổ Hội An

Các sản phẩm tham gia triển lãm đa dạng về chủng loại, thể hiện rõ xu hướng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ và đáp ứng nhu cầu thị trường. Triển lãm giới thiệu 4 nhóm sản phẩm gồm: Nhóm sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề truyền thống; Nhóm sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, thể hiện năng lực sản xuất và trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp; Nhóm sản phẩm đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và Nhóm sản phẩm phục vụ du lịch, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Không gian nghề đan lát truyền thống
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc triển lãm

Trong khuôn khổ triển lãm còn có Hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành; Hội thảo tham vấn ý kiến Dự thảo Đề án “xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng; Hội thảo Made in Việt Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon; Hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, đúc đồng, trình diễn Áo dài lụa, múa cồng chiêng đồng bào Cơ Tu, trình diễn dân ca Bài Chòi…

Các đại biểu tham quan các gian hàng thủ công mỹ nghệ tại triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại triển lãm.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, triển lãm được tổ chức với mục tiêu rất rõ ràng và thiết thực, đó là quảng bá sản phẩm - kết nối thị trường - hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu: “Thành phố Đà Nẵng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua triển lãm lần này, các sản phẩm mang thương hiệu “Made in Đà Nẵng” sẽ ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng, từng bước vươn xa, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng VOV- miền Trung Hội chợ truyền thống
Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh
Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh

VOV.VN - Từ ngày 4 đến 8/12, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh

Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh

VOV.VN - Từ ngày 4 đến 8/12, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025.

Hơn 200 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Xuân 2026 ở Đà Nẵng
Hơn 200 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Xuân 2026 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tối nay (22/1), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2026.

Hơn 200 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Xuân 2026 ở Đà Nẵng

Hơn 200 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Xuân 2026 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tối nay (22/1), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2026.

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

VOV.VN - Tối nay 6/6, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP.

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

VOV.VN - Tối nay 6/6, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP.

