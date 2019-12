Giá thịt lợn tăng rất cao, nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 diễn ra chiều nay (2/12), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, giá thịt lợn tăng rất cao, do nguồn cung thiếu hụt. Việt Nam thiếu hụt khoảng 340.000 tấn, buôn lậu thịt lợn diễn biến phức tạp do dịch tả lợn châu Phi (đã tiêu hủy 5,9 triệu con), xuất hiện trục lợi trong hỗ trợ tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi hoành hành khiến nguồn cung thịt lợn thiếu hụt. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát. CPI tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước do giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao. Tuy nhiên, CPI bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, cho hay, để đối phó dịch tả lợn châu Phi, tất cả các bộ, ngành đã vào cuộc và phần nào hạn chế được thiệt hại.

“Đến nay, đã có những địa phương tuyên bố hết dịch. Đây là điều kiện rất tốt để tái đàn, cung cấp thịt lợn cho thị trường. Bộ Nông nghiệp đã có 6 hội nghị về tái đàn nhằm nâng cao sức đề kháng của đàn lợn hay việc sử dụng chế phẩm sinh học... đồng thời xây dựng hơn 700 vùng an toàn chống dịch”, ông Tiến nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng thông tin, hiện, số lượng lợn trên cả nước còn khoảng 25 triệu con. Cơ sở giữ giống, phát triển tái đàn có thể yên tâm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã họp với các địa phương và các địa phương cam kết bán thịt lợn giá 66.000-70.000/kg. Tổng cục Thống kê dự báo tình trạng thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn.



Trả lời về vấn đề đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường và bình ổn giá, nhất là trong khi Tết Nguyên đán sắp tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, nguồn cung trong nước giảm đã khiến giá thịt lợn tăng cao. Do vậy, nếu không cẩn trọng, sau Tết đây vẫn là vấn đề lớn, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà ảnh hưởng tới cả CPI và phát triển kinh tế, thương mại.

“Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo cân đối cung cầu để tính toán lượng nhập khẩu thịt lợn. Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các TP lớn như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai… để nắm bắt tình hình cung cầu về thịt lợn. Một số địa phương đã có chương trình bình ổn, kết nối cung cầu, trong đó thịt lợn là mặt hàng được ưu tiên đầu tiên. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tổng cục quản lý thị trường phối hợp với các tỉnh có biên giới quản lý việc đưa lợn qua biên giới, vì đã lợn đã thiếu nếu đưa qua biên giới sẽ càng thiếu, ảnh hưởng đến giá cả thị trường trong nước”, ông Hải nói.

Đại diện Bộ Công Thương cũng nêu vấn đề đáng quan ngại từ lượng lợn nhập khẩu lậu của Thái Lan, Campuchia rất lớn: “Trong 24 nước chúng ta nhập khẩu lợn lại không có Thái Lan và Campuchia, vì vậy nếu nhập khẩu lậu từ các nước này sẽ có nguy cơ rất cao về toàn vệ sinh thực phẩm, mang mầm mống bệnh dịch, ảnh hưởng đến lợn trong nước”./.