Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng gần 17,5%, đẩy CPI 7 tháng tăng mạnh

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước.

Đóng góp vào mức giảm chung của CPI tháng 7 so với tháng trước, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức giảm cao nhất 5,85% (dịch vụ y tế giảm 7,58%) do điều chỉnh giảm giá dịch vụ y tế làm CPI chung giảm 0,29%. Giá thuốc và dịch vụ y tế kéo giá tiêu dùng tháng 7 giảm mạnh (ảnh minh họa: KT)

Nhóm giao thông giảm 0,52% chủ yếu do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 22/6/2018 và thời điểm 23/7/2018 làm CPI chung giảm 0,05%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%.

Các nhóm còn lại đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,37% do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,26%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; nhóm đồ uống, thuốc lá và nhóm giáo dục cùng tăng 0,05%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,56%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2018 tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 7/2018 tăng 2,13% so với tháng 12/2017 và tăng 4,46% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù giá thuốc và dịch vụ y tế tháng 7 giảm mạnh so với tháng 6, nhưng tính chung 7 tháng qua, giá thuốc và dịch vụ y tế vẫn là nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng mạnh nhất trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI. Cụ thể, so với 7 tháng đầu năm 2017, 7 tháng đầu năm nay, chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 17,47%, trong đó dịch vụ y tế tăng tới 22,89%.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2018 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm nay tăng 1,36% so với bình quân cùng kỳ năm 2017./.

