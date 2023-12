Giá vàng giảm mạnh ngay sau chỉ đạo “nóng” của Thủ tướng Chính phủ

Tại thời điểm 14h chiều 28/12, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 73 triệu đồng/lượng; bán ra là 76 triệu đồng/lượng, giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch mua bán cũng được nới rộng lên 3 triệu đồng, gấp đôi so với đầu giờ sáng. Động thái này thường được các doanh nghiệp vàng áp dụng khi giá biến động mạnh nhằm hạn chế rủi ro.

Đầu giờ chiều nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 72,00 - 76,00 triệu đồng/lượng. So với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá vàng “bốc hơi” 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán hiện lên tới mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lao dốc mạnh ngay sau chỉ đạo “nóng” của Thủ tướng Chính phủ

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng tại thị trường trong nước có phần ngược chiều với thế giới. Giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco hiện niêm yết ở mức 2.086,4 USD/oz, tăng 2,7 USD/oz so với đầu giờ sáng nay. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.510 VND, giá vàng thế giới tương đương 61,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,39 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để vênh cao với quốc tế.

Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 1 năm 2024.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.