Giá vàng SJC tăng sáng đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 36,50 triệu đồng/lượng (mua vào); giá bán ra là 36,64 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần, trong khi chênh lệch giá mua – bán giữ nguyên 140.000 đồng/lượng.

Vàng đang tăng sức hấp dẫn trong bối cảnh có nhiều bất ổn về kinh tế và chính trị. (Ảnh minh họa: KT).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng sáng nay ở mức 36,5 - 36,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên cuối tuần trước, giá vàng giữ nguyên ở cả hai chiều mua – bán. Mức chênh lệch giá bán chỉ cao hơn giá mua 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.226,4 USD/oz, so với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng đang giữ ở mức ổn định. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.300 VND/USD), vàng thế giới hiện có giá 34,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 2,23 triệu đồng/lượng./. Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 3 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng SJC vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày hôm qua 36,35 - 36,50 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Giá vàng trong nước diễn biến ngược chiều với giá vàng thế giới VOV.VN - Giá vàng SJC trong nước sáng nay 29/9 giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, trong khi giá vàng thế giới đảo chiều tăng trở lại.