Giá vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo tăng

Theo kết quả khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng trong tuần tới, trong số 14 chuyên gia phân tích của Wall Street, có 11 người (79%) dự báo giá vàng sẽ tăng. 2 người (14%) dự báo giá vàng sẽ giảm; 1 người (7%) dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Trong số 527 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco News trên Main Street, có 355 người (67%) nhận định giá vàng sẽ đi lên. 99 người (18%) nhận định giá vàng sẽ giảm. 73 người (14%) giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong tuần tới.

Kết quả khảo sát xu hướng của giá vàng tuần tới trên Kitco News.

Vàng vốn được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, kim loại quý này đang mất đi vị thế là tài sản an toàn trong năm nay, khi giới đầu tư chuyển hướng sang đổ tiền vào đồng USD do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tiến trình nâng lãi suất tại Mỹ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9 trong tuần tới. Nếu cơ quan này tiếp tục bật tín hiệu tăng mạnh lãi suất cơ bản, sẽ khiến giá vàng điều chỉnh giảm, và ngược lại.

FED đã nâng lãi suất ba lần trong năm 2018 và dự kiến nâng lãi suất lần thứ tư vào tháng 12/2018, qua đó có thể tạo ra rào cản đối với đà tăng của vàng bởi vì lãi suất tăng cao có thể giúp đồng USD hưởng lợi song lại khiến vàng mất giá.

Chiến lược gia hàng hóa Christopher Louney của hãng RBC Capital Markets cho rằng, giá vàng tăng là điều hợp lý nhưng xu hướng này có được duy trì hay không lại là chuyện khác. Còn nhiều dư địa để giá vàng tiếp tục đi lên, nhưng không có nghĩa nó sẽ tăng vọt.

Nhiều chuyên gia có quan điểm tích cực về giá vàng trong tuần tới. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia phân tích Jonathan Butler của hãng Mitsubishi, giá vàng chủ yếu hưởng lợi từ đồng USD suy yếu do đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán. Ông Jonathan Butler dự báo, trong ngắn hạn, vàng sẽ được hỗ trợ đáng kể, nếu đà bán tháo chứng khoán vẫn tiếp diễn.

Ông Maxwell Gold, Giám đốc chiến lược đầu tư của hãng Aberdeen Standard Investments, cho hay, các nhà đầu tư đang quay về với tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng vẫn còn lo ngại rằng giá vàng khó có thể vượt ngưỡng 1.225 USD/ounce trong tuần tới trong bối cảnh làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán đã bị làm quá.

Nhà kinh tế học Ross Strachan của Capital Economics nhận định, giá vàng có thể duy trì gần ngưỡng 1.200 USD/ounce từ nay cho đến cuối năm./.