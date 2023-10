Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay, cao nhất 23.510 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 chiều nay (23/10/2023).

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 460 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 22.460 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.510 đồng/lít sau khi tăng 470 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 22.480 đồng/lít (tăng 70 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 22.750 đồng/lít (tăng 290 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Cùng với đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 380 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán mới là 16.610 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 15h00 chiều 23/10

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11-23/10/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Nguy cơ xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng ra khu vực; tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm do nhu cầu dầu diesel và dầu sưởi tăng cao; Iran, thành viên OPEC, đã kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel vì xung đột ở Gaza…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11- 23/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng nhẹ.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/10 và kỳ điều hành ngày 23/10 là: 94,020 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,980 USD/thùng, tương đương tăng 2,15% so với kỳ trước); 98,948 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,926 USD/thùng, tương đương tăng 1,99% so với kỳ trước); 114,840 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,921 USD/thùng, tương đương tăng 0,81% so với kỳ trước); 114,489 USD/thùng dầu điêzen (tăng 0,029 USD/thùng, tương đương tăng 0,03% so với kỳ trước); 491,319 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 6,554 USD/tấn, tương đương tăng 1,35% so với kỳ trước).

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 30 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 17 kỳ tăng, 9 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán.