Giải quyết các nút thắt ưu tiên phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 127km. Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% công tác trích đo hiện trường và bàn giao mặt bằng gần 75km cho các Ban Quản lý dự án, đã giải ngân 654 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.693 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao hơn 20km trong tổng số 32,5km mặt bằng thi công. Trong đó, chỉ có khoảng 45% mặt bằng sạch, phần còn lại đã bàn giao nhưng người dân chưa chặt cây thu hồi tài sản hoặc đoạn quá ngắn dưới 300m, không đủ mặt bằng để tổ chức 1 mũi thi công.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ (bên trái) kiểm tra hiện trường thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án này được triển khai đầu năm 2023. Trong quá trình thi công đã gặp một số khó khăn như: Nền đường yếu, các đơn vị thi công phải triển khai phương án đổ cát nền để bảo đảm ổn định mặt bằng sau rải thảm; chênh lệch giá đất giữa các xã nên người dân chưa thống nhất phương án áp giá đền bù; việc vận chuyển đất để đắp nền đường gặp khó khăn do hệ thống đường giao thông chưa đồng bộ; thủ tục bố trí bãi đổ thải mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; việc di dời mồ mả ở một số địa phương mất nhiều thời gian. Vấn đề vật liệu và chậm giải phóng mặt bằng là 2 “nút thắt” lớn nhất trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông khiến tiến độ nhiều dự án thành phần gặp trở ngại.

Các ban ngành, địa phương tại tỉnh Quảng Bình đề xuất một số giải pháp trong quá trình triển khai dự án như: giải phóng mặt bằng các mỏ vật liệu mới; điều chỉnh phương án đất đắp thành cầu cạn đoạn qua một số xã; đẩy nhanh thiết kế hồ sơ cắm mốc hành lang an toàn đường bộ và tiến hành đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của các công trình nhà ở đến an toàn giao thông; hướng dẫn bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các khu đất, công trình và các hộ gia đình nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc giải phóng mặt bằng đối với công trình hạ tầng xã hội và các hộ gia đình nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Các đơn vị thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác định vị trí và xây dựng đường công vụ để vận chuyển vật liệu, đất, cát vào địa điểm thi công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bố trí mặt bằng tập kết vật liệu trong quá trình thi công. Các nhà thầu phải chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương. Trong tháng 3, các đơn vị thi công cần ưu tiên làm đường công vụ dọc tuyến. Khi có đường công vụ phải tính toán việc thi công cầu cống, các điều kiện phụ xây dựng đường cao tốc. Địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, các tỉnh chủ động xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc. Các Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ khai thác mỏ đất, đá, cát theo quy định.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị các địa phương, nhà thầu cùng giải quyết triệt để những nút thắt về mặt bằng và vật liệu để đảm bảo tiến độ dự án: “Xây dựng kế hoạch chi tiết, nội dung công việc cụ thể và cần phải làm theo tiến độ, khó khăn vướng mắc vấn đề gì để tập trung tháo gỡ. Khi đã duyệt về tiến độ kế hoạch thì phải gửi về các địa phương, các xã, các huyện, các tỉnh và đến Bộ. Đường công vụ sẽ quyết định số 1 của dự án này, khi đường công vụ tốt thì có thể thi công ngày đêm được. Còn các điểm nghẽn về cầu, cống mang tính chất phải đầu tư trước./.”