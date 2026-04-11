中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gỡ khó cho xuất khẩu sang Mỹ: Tăng hàm lượng nội địa, minh bạch xuất xứ

Thứ Bảy, 20:06, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước chính sách thuế tạm thời và nguy cơ điều tra thương mại từ Mỹ, doanh nghiệp Việt đang đối mặt nhiều áp lực. Để giữ vững thị trường, bên cạnh việc tự minh bạch xuất xứ, cơ quan chức năng cần khẩn trương liên thông dữ liệu, gỡ điểm nghẽn hành chính nhằm giảm gánh nặng chi phí.


Nguy cơ từ các đợt điều tra thương mại

Chính sách áp thuế nhập khẩu tạm thời 10% trong 150 ngày của Hoa Kỳ được kỳ vọng giúp điều chỉnh cán cân thương mại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau tháng 7, nước này sẽ tiến hành điều tra kim ngạch xuất nhập khẩu song phương, làm gia tăng áp lực đối với hàng hóa Việt Nam.

Điều đáng lo ngại không nằm ở mức thuế tạm thời, mà ở nguy cơ bị đưa vào các cuộc điều tra thương mại. Mỹ hiện đang theo dõi sát các quốc gia có thặng dư lớn như Việt Nam, Trung Quốc và Mexico. Với mức thặng dư cao, hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể phải đối mặt với quy trình kiểm tra xuất xứ chặt chẽ hơn, đồng thời bị giám sát nghiêm các hành vi lẩn tránh thuế và chuyển tải bất hợp pháp.

Nếu tình trạng lợi dụng Việt Nam làm điểm trung chuyển để né thuế gia tăng, uy tín hàng hóa trong nước sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ các cuộc điều tra sâu rộng hơn trong tương lai.

Nhiều hàng hóa của Việt Nam sẽ bị điều tra kỹ lưỡng.

Trước bối cảnh này, ông Trương Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Hải quan, cho biết lực lượng hải quan đã bố trí trực 24/7 tại các cửa khẩu để xử lý thủ tục xuất nhập khẩu đi Mỹ, đồng thời siết chặt quản lý chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp.

Ông Xuân khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động trao đổi thông tin qua Hiệp hội hoặc đường dây nóng để tháo gỡ vướng mắc kịp thời: "Phải nói là hiện nay chúng tôi cũng tăng cường minh bạch hóa chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất để cho phía đối tác thấy được động thái tích cực của mình. Khi họ thấy được sự minh bạch đó, áp lực đàm phán về mức thuế suất sẽ giảm đi. Thuế suất giảm thì người có lợi chính là các doanh nghiệp xuất khẩu".

Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Đình Đạo, đại diện Công ty Xây dựng và Thương mại Liên Sơn, nêu thực tế: Nhiều nhà xuất khẩu trong nước phải nhập nguyên liệu từ Mỹ, trong khi các đối thủ cạnh tranh lại dễ dàng nhập nguồn hàng giá rẻ, thuế thấp từ Trung Quốc. Điều này tạo ra sự bất lợi lớn về giá bán.

Hơn nữa, tình trạng hàng hóa dư thừa từ Trung Quốc "chảy ngược" vào Việt Nam để làm bàn đạp xuất khẩu sang các nước phát triển cũng tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng.

"Chúng ta phải xem xét lại mức thuế đối với một số quốc gia, ví dụ như Trung Quốc. Nếu tăng thuế, chúng ta vừa thu thêm được nguồn ngân sách lớn cho TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, lại vừa tạo được lợi thế khi đối thoại với Hoa Kỳ. Khi đó, chúng ta có thể khẳng định rằng mình đã tăng thuế kiểm soát, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn và nỗ lực minh bạch hóa mạnh mẽ hơn" - ông Đạo đề xuất.

Cần liên thông dữ liệu và ứng dụng công nghệ

Bên cạnh áp lực kiểm tra xuất xứ, việc gánh thêm 10% thuế quan cũng làm đội chi phí đầu vào, suy giảm năng lực cạnh tranh. Do vậy, việc cắt giảm thủ tục hành chính để hạ nhiệt chi phí là yêu cầu cấp bách.

Đại diện các cơ quan quản lý chia sẻ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.

Ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP.HCM cho hay, ngành Thuế đang hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai để minh bạch nguồn gốc, tránh bị động trước các đợt điều tra của Mỹ.

Nhằm hỗ trợ dòng vốn, Thuế TP.HCM đã triển khai hàng loạt giải pháp như: giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn nộp thuế, hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế. 

"Ngành Thuế đã chuyển từ mô hình quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng, kết hợp các khâu để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật tốt nhất, đồng thời tăng cường cơ chế 'hoàn thuế trước, kiểm tra sau'. Trước đây, do lo ngại tình trạng mua bán hóa đơn trái phép nên khâu hoàn thuế bị thắt chặt. Tuy nhiên, hiện nay ngành Thuế đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời, trả lại môi trường kinh doanh minh bạch" - Ông Giang Văn Hiển chia sẻ thêm.

Dù có nhiều chính sách hỗ trợ, thực tế giải quyết thủ tục chuyên ngành vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Bà Hồ Thị Yến Trúc, Quản lý Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Uchiyama tại Việt Nam phản ánh tình trạng đứt gãy sản xuất do giấy phép nhập khẩu hóa chất bị kẹt tại Cục Hóa chất từ trước Tết. Hàng hóa nằm chờ tại cảng, nhà máy đình trệ, đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ vi phạm hợp đồng.

"Giữa tháng 3, Bộ Công Thương có triển khai hệ thống điện tử. Tuy nhiên hiện tại, công ty vẫn còn 8 giấy phép bị treo. Dù đã tải hồ sơ lên Cổng thông tin một cửa, nhưng sau một tuần dữ liệu lại biến mất, buộc doanh nghiệp phải nhập lại từ đầu. Kết quả là phải chờ thêm theo đúng quy trình: 3 ngày tiếp nhận và 7 ngày sau mới được cấp. Đó là chưa kể thời gian phải nộp đi nộp lại hồ sơ trước khi được xét duyệt" - bà Trúc kiến nghị.

Ngành thời trang, may mặc cũng gặp khó về chi phí, trong đó có chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tương tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cũng là một trở ngại lớn. Bà Nguyễn Kim Trang, Quản lý chuỗi cung ứng Công ty TNHH Fashion Garments cho biết, quy trình hiện tại tốn quá nhiều thời gian nên doanh nghiệp có tâm lý né tránh, chỉ thực hiện khi đối tác nước ngoài yêu cầu gắt gao.

Để giải quyết, bà Trang kiến nghị cần liên thông dữ liệu giữa cơ quan Thuế, Hải quan với Bộ Công Thương và các phòng thương mại cấp C/O.

Đồng tình với quan điểm này, bà Đỗ Thị Tuyết Trinh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH VNP-source đề xuất:   "Chúng ta có thể tích hợp AI vào quy trình. Ví dụ, quy định áp thuế 150 ngày của Hoa Kỳ là một thách thức lớn, tại sao không dùng AI để thiết lập các hướng dẫn rõ ràng, giúp doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện nhanh chóng? Sự hỗ trợ từ AI sẽ mang lại hiệu quả rất lớn".

Có thể thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và liên thông dữ liệu giữa các bộ ngành là giải pháp mang tính đột phá. Điều này không chỉ gỡ bỏ rào cản hành chính, giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp mà còn giúp công tác quản lý nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn trước làn sóng hội nhập ngày càng khắt khe.

Ứng phó với thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang có những diễn biến khó lường khi Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế tạm thời 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trong 150 ngày, ngành chức năng và doanh nghiệp phải cùng ứng phó.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: tăng hàm lượng nội địa minh bạch xuất xứ hàng hóa nguy cơ điều tra thương mại mỹ thuế nhập khẩu mỹ 10 phần trăm kiểm tra xuất xứ hàng việt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số đồ nội thất nhập khẩu
VOV.VN - Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Hoa Kỳ giảm mạnh thuế chống bán phá giá với mật ong Việt Nam
VOV.VN - Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kết luận sơ bộ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần hai với mật ong Việt Nam. Qua đó thuế chống bán phá giá với sản phẩm mật ong Hoa Kỳ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam đã giảm rất mạnh, từ mức 410,93% - 413,99% trong kết luận sơ bộ xuống còn 58,74% - 61,27%.

Ngành gỗ Việt Nam tìm kiếm giải pháp trước thách thức áp thuế từ phía Hoa Kỳ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp mức thuế từ 10% - 50% đối với các mặt hàng gỗ và đồ gỗ nội thất. Dự báo ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp