中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ứng phó với thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ

Thứ Tư, 23:18, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang có những diễn biến khó lường khi Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế tạm thời 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trong 150 ngày, ngành chức năng và doanh nghiệp phải cùng ứng phó.

Doanh nghiệp phải thích ứng

Ngày 25/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ” tại TP.HCM.

Sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ trừng phạt, Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp dụng mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trên diện rộng trong thời hạn 150 ngày (có hiệu lực từ 24/2 đến đầu tháng 7).

Hội thảo “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”

Phát biểu tại hội thảo, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cho rằng, đây giai đoạn chuyển tiếp trong chính sách thuế quan và thương mại. Hiện nay, thị trường có xu hướng tái định giá hợp đồng, điều chỉnh kế hoạch cung ứng và gia tăng rủi ro đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Sau 150 ngày có thể các đối tác sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá, phải cùng chia sẻ mức thuế mới.

Năm 2025, Việt Nam là một trong ba nước xuất siêu sang Mỹ với tổng giá trị 178 tỷ USD, thậm chí, tháng 1/2026, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ nhiều nhất thế giới, nên rủi ro chính sách sau 150 ngày rất lớn. Các ngành như điện tử, máy tính, dệt may, gỗ... được dự báo sẽ chịu rủi ro cao về việc bị điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ phía Mỹ.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC).

GS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) cho rằng, doanh nghiệp cần minh bạch trong quản lý xuất xứ hàng hóa, đồng thời rà soát, chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu để chứng minh không vi phạm các quy định về cưỡng bức lao động. "Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường, tận dụng Hiệp định tự do thương mại với châu Âu, EVFTA, tăng tỷ lệ nội địa hoá thì mới có giá trị gia tăng. Nếu không có phần nội địa, phải nhập từ ngoài rất nhiều thì khả năng bị điều tra sẽ tăng lên. Sự tồn tại của của doanh nghiệp không phải chỉ phụ thuộc vào thuế là bao nhiêu mà còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thích ứng".

Ngành chức năng điều phối

TS. Huỳnh Thế Du, Đại học Wisconsin Oshkosh, Hoa Kỳ, cho rằng Tổng thống Trump là người nhất quán trong việc thực hiện chính sách bảo hộ thương mại nhưng có thể thay đổi các chi tiết cụ thể.

Các ngành điện tử, máy tính có thể sẽ chịu rủi ro từ chính sách thuế mới.

TS. Du dự đoán những chính sách như vậy sẽ còn kéo dài nhiều năm về sau. Vì thế, Việt Nam cần xem xét khả năng yêu cầu các đối tác thương mại, chủ động đối thoại để đàm phán có lợi.

"Vai trò điều phối của Nhà nước là cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong bối cảnh nhạy cảm, nếu không khéo thì dễ bị lâm vào trạng thái rất bất lợi. Cần phải hết sức thận trọng, tuyệt đối tránh, không đối đầu, cần phải ưu tiên ổn định tâm lý của doanh nghiệp. Với nút thắt như hiện tại, phải chuẩn bị sẵn cho kịch bản leo thang, điều mà các nước đang thực hiện", TS. Huỳnh Thế Du nói.

Theo các chuyên gia, để ứng phó với chính sách thuế này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự phối hợp liên ngành, chủ động đối thọại và trao đổi thông tin kịp thời, đưa ra những dự báo, đánh giá tác động để kịp thời kiểm soát rủi ro từ sớm trước những thay đổi chính sách mạnh hơn trong thời gian tới, đồng thời tận dụng khoảng thời gian này để lược kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: thuế đối ứng Hoa Kỳ chính sách doanh nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp