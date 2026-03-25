Ứng phó với thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ

Doanh nghiệp phải thích ứng

Ngày 25/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ” tại TP.HCM.

Sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ trừng phạt, Tổng thống Trump đã nhanh chóng áp dụng mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trên diện rộng trong thời hạn 150 ngày (có hiệu lực từ 24/2 đến đầu tháng 7).

Hội thảo “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”

Phát biểu tại hội thảo, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cho rằng, đây giai đoạn chuyển tiếp trong chính sách thuế quan và thương mại. Hiện nay, thị trường có xu hướng tái định giá hợp đồng, điều chỉnh kế hoạch cung ứng và gia tăng rủi ro đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Sau 150 ngày có thể các đối tác sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá, phải cùng chia sẻ mức thuế mới.

Năm 2025, Việt Nam là một trong ba nước xuất siêu sang Mỹ với tổng giá trị 178 tỷ USD, thậm chí, tháng 1/2026, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ nhiều nhất thế giới, nên rủi ro chính sách sau 150 ngày rất lớn. Các ngành như điện tử, máy tính, dệt may, gỗ... được dự báo sẽ chịu rủi ro cao về việc bị điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ phía Mỹ.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC).

GS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) cho rằng, doanh nghiệp cần minh bạch trong quản lý xuất xứ hàng hóa, đồng thời rà soát, chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu để chứng minh không vi phạm các quy định về cưỡng bức lao động. "Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường, tận dụng Hiệp định tự do thương mại với châu Âu, EVFTA, tăng tỷ lệ nội địa hoá thì mới có giá trị gia tăng. Nếu không có phần nội địa, phải nhập từ ngoài rất nhiều thì khả năng bị điều tra sẽ tăng lên. Sự tồn tại của của doanh nghiệp không phải chỉ phụ thuộc vào thuế là bao nhiêu mà còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thích ứng".

Ngành chức năng điều phối

TS. Huỳnh Thế Du, Đại học Wisconsin Oshkosh, Hoa Kỳ, cho rằng Tổng thống Trump là người nhất quán trong việc thực hiện chính sách bảo hộ thương mại nhưng có thể thay đổi các chi tiết cụ thể.

Các ngành điện tử, máy tính có thể sẽ chịu rủi ro từ chính sách thuế mới.

TS. Du dự đoán những chính sách như vậy sẽ còn kéo dài nhiều năm về sau. Vì thế, Việt Nam cần xem xét khả năng yêu cầu các đối tác thương mại, chủ động đối thoại để đàm phán có lợi.

"Vai trò điều phối của Nhà nước là cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong bối cảnh nhạy cảm, nếu không khéo thì dễ bị lâm vào trạng thái rất bất lợi. Cần phải hết sức thận trọng, tuyệt đối tránh, không đối đầu, cần phải ưu tiên ổn định tâm lý của doanh nghiệp. Với nút thắt như hiện tại, phải chuẩn bị sẵn cho kịch bản leo thang, điều mà các nước đang thực hiện", TS. Huỳnh Thế Du nói.

Theo các chuyên gia, để ứng phó với chính sách thuế này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự phối hợp liên ngành, chủ động đối thọại và trao đổi thông tin kịp thời, đưa ra những dự báo, đánh giá tác động để kịp thời kiểm soát rủi ro từ sớm trước những thay đổi chính sách mạnh hơn trong thời gian tới, đồng thời tận dụng khoảng thời gian này để lược kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.