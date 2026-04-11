Gỡ “nút thắt” mặt bằng, quyết tâm không để chậm tiến độ 3 cây cầu qua sông Hồng

Mặt bằng đang được tháo gỡ

Tại hiện trường dự án cầu Tứ Liên, một trong 3 dự án cầu có nguy cơ chậm tiến độ theo báo cáo mới đây, ông Đỗ Đức Hưng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, các nhà thầu đang tập trung đổ bê tông bệ trụ và thi công cọc hầm chui, số lượng đạt 716/1.336 cọc. Ở phần đường dẫn phía phường Tây Hồ, Hồng Hà, các nhà thầu đã hoàn thành 348 mét cống thoát nước mưa. Tuy nhiên, mặt bằng tại đây mới đạt 49,47/62,51 ha (79%).

“Mặt bằng dự án vẫn còn vướng mắc nhiều tại các phường Hồng Hà và Bồ Đề, đặc biệt là nút giao Nghi Tàm - vị trí được xác định là đường găng tiến độ của toàn bộ dự án”, ông Hưng cho biết thêm.

Cầu Tứ Liên đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông phường Bồ Đề cho biết, cầu Tứ Liên có 3 trụ trên địa bàn phường đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng. Tuy còn một số đoạn cắt xén hai bên phường sẽ giải quyết dứt điểm trước 30/4.

Phường Bồ Đề tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn 5 phường gồm: Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề khoảng 30,96ha, tuy nhiên đến nay, mặt bằng tại nhiều khu vực vẫn chưa được bàn giao đầy đủ. Ngoài ra, trên địa bàn phường Hai Bà Trưng dù đã bàn giao toàn bộ 2,77ha nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công do vướng các công trình và vật kiến trúc.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang thành hình.

Ông Đỗ Tiến Văn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông phường Long Biên cho biết, đối với mặt bằng khu vực ngoài bãi, phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao xong. Tuy nhiên, chỉ còn mặt bằng khu vực bên trong, lối dẫn lên cầu là chưa bàn giao. Phường đang tiến hành giải phóng mặt bằng và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tiến độ thi công cầu Trần Hưng Đạo qua địa bàn phường Long Biên đang được triển khai.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ

Ông Đặng Xuân Huấn, Phó Giám đốc Ban Giao thông (chủ đầu tư, đơn vị quản lý Nhà nước 7 dự án cầu qua sông Hồng đang thi công) cho biết, tiến độ các cầu đạt từ 10 đến 12%, đáp ứng khối lượng và kế hoạch thành phố đặt ra.

“Hiện chủ đầu tư đang cùng với các nhà thầu, nhà đầu tư quyết tâm thi công và hoàn thành những phần việc gần như khó khăn nhất của dự án là đổ móng, thân trụ tháp ở lòng sông. Công việc này đang có đường găng tiến độ là xong trước mùa lũ tiểu mãn năm nay (từ tháng 6)”, ông Huấn cho biết.

Đại diện Ban Giao thông cho biết, trong thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa vào các hạng mục đường găng; tiếp tục đổ bê tông bệ trụ và thân trụ cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo; đẩy nhanh thi công dầm Super T, cầu dẫn và hầm chui. Nhiều gói thầu đã huy động thêm mũi thi công ban đêm, áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, thi công đồng bộ để rút ngắn thời gian. Đồng thời, sẽ tăng cường phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, để đạt được tiến độ trên, Ban Giao thông cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã khẩn trương bàn giao 100% mặt bằng còn lại trước ngày 30/4/2026, ưu tiên các vị trí đường găng và phạm vi đê. Đồng thời đề nghị sớm hoàn tất di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trong quý II/2026.