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GRDP tăng 9,52% nhưng Đà Nẵng gặp nhiều thách thức với mục tiêu tăng trưởng 11%

Thứ Sáu, 23:12, 24/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13/34 địa phương cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt 2 thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025, đứng đầu 6 tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 171.000 tỷ đồng, mở rộng thêm hơn 21.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ dù đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng chung, nhưng chỉ đạt hơn 9%, thấp hơn kịch bản đề ra 11% đến 11,5%.

grdp tang 9,52 nhung Da nang gap nhieu thach thuc voi muc tieu tang truong 11 hinh anh 1
Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội thuận lợi để khẳng định vai trò trung tâm động lực, trở thành một cực tăng trưởng mới của Việt Nam

Trong khi đó, tính đến ngày 12/7, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43%. Toàn thành phố ghi nhận 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, cho thấy áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất kinh doanh vẫn đè nặng lên nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế.

Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị, thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và các dự án hạ tầng động lực trong 6 tháng cuối năm.

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Nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp đang triển khai tại Đà Nẵng, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành phải quyết tâm bứt phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu so với kịch bản đề ra: “Quý 3 này, chúng ta phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các mặt trận, tất cả các lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất. Du lịch, dịch vụ vừa qua đã lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách cùng các chỉ tiêu đều rất tích cực. Nhưng trong quý 3, lĩnh vực này cần tập trung làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt tăng trưởng dịch vụ ở mức hai con số, mà phải là hai con số cao, chứ không phải hai con số thấp”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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Đà Nẵng tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đà Nẵng tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Tính đến giữa tháng 7, thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

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