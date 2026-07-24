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Đà Nẵng tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thứ Sáu, 16:31, 24/07/2026
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VOV.VN - Tính đến giữa tháng 7, thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Công tác quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản được thành phố Đà Nẵng chú trọng ngay từ đầu năm, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư các công trình động lực, trọng điểm, hạ tầng giao thông chiến lược, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận tín hiệu tích cực: Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 đạt khối lượng thực hiện khoảng 105 tỷ đồng, bằng hơn 1/3 giá trị hợp đồng; Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam cũ) cũng đang được tập trung triển khai.

Da nang tang toc cac du an dong luc de dat muc tieu tang truong 2 con so hinh anh 1
Nhiều công trình, dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn dang dở, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Song song đó, ngành chức năng đang nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư hàng loạt dự án mới: tuyến đường đô thị tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai, mở rộng đường ven biển Nguyễn Tất Thành, đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Hội An, cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn An Ninh; xúc tiến đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14H đoạn từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông.

Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thành phố dự kiến huy động trên 750.000 tỷ đồng để triển khai các dự án động lực, trọng điểm. Trong đó có các dự án: nâng cấp Quốc lộ 14D; tuyến đô thị tốc độ cao phía Đông thành phố; khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Cùng với đó là Bến cảng Liên Chiểu; luồng Cửa Lở; hệ thống đường sắt đô thị; khu đô thị lấn biển; khu đô thị ESG; trung tâm dữ liệu quy mô vùng. Ngoài ra còn có dự án Cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế, đô thị sân bay.

Da nang tang toc cac du an dong luc de dat muc tieu tang truong 2 con so hinh anh 2
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy, cách làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

“Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Chúng ta phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ, công chức”, ông Lê Ngọc Quang cho biết.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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