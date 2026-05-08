Hà Nội đề xuất thông qua 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030

Thứ Sáu, 14:19, 08/05/2026
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026–2030.

Theo tờ trình, việc xây dựng danh mục nhằm bảo đảm đồng bộ với phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Thời kỳ thực hiện danh mục được đề xuất áp dụng trong giai đoạn 2026–2030.

Hà Nội đề xuất danh mục 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan chưa quy định cụ thể tiêu chí lập danh mục dự án thu hồi đất của địa phương. Trên cơ sở đó, Thành phố đề xuất 4 nhóm tiêu chí gồm: phù hợp với Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật; phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030; đồng thời bảo đảm khả năng đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đăng ký nhu cầu thực hiện dự án. Đến nay, cơ quan này đã tiếp nhận đề xuất từ 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, diện tích thu hồi hơn 50.062ha đất.

Trên cơ sở tổng hợp, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố thông qua toàn bộ danh mục 5.822 dự án. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí theo từng nguồn vốn: dự án sử dụng ngân sách Thành phố được cân đối trong kế hoạch đầu tư công; dự án thuộc ngân sách cấp xã do địa phương bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư tự bảo đảm theo tiến độ thực hiện.

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo về các dự án không đáp ứng được yêu cầu đưa vào danh mục các khu đất được thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Khánh Hòa thu hồi 4,63ha đất để xây dựng khu tái định cư xã Tân Định (lần 2)

VOV.VN - UBND xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Định.

Hà Nội ban hành quy định mới về thu hồi đất, ưu tiên chi trả bằng tiền

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ năm 2026. Điểm đáng chú ý của quy định là việc ưu tiên chi trả bằng tiền mặt và áp dụng các mức hỗ trợ cho đất nông nghiệp.

