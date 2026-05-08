Hà Nội đề xuất thông qua 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030

Theo tờ trình, việc xây dựng danh mục nhằm bảo đảm đồng bộ với phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Thời kỳ thực hiện danh mục được đề xuất áp dụng trong giai đoạn 2026–2030.

Hà Nội đề xuất danh mục 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan chưa quy định cụ thể tiêu chí lập danh mục dự án thu hồi đất của địa phương. Trên cơ sở đó, Thành phố đề xuất 4 nhóm tiêu chí gồm: phù hợp với Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật; phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030; đồng thời bảo đảm khả năng đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đăng ký nhu cầu thực hiện dự án. Đến nay, cơ quan này đã tiếp nhận đề xuất từ 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, diện tích thu hồi hơn 50.062ha đất.

Trên cơ sở tổng hợp, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố thông qua toàn bộ danh mục 5.822 dự án. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí theo từng nguồn vốn: dự án sử dụng ngân sách Thành phố được cân đối trong kế hoạch đầu tư công; dự án thuộc ngân sách cấp xã do địa phương bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư tự bảo đảm theo tiến độ thực hiện.