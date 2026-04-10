TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

Theo đó, tổng cộng 33 khu đất với tổng diện tích hơn 489ha bị loại khỏi danh mục thí điểm, chủ yếu do vướng mắc về pháp lý. Cụ thể, nguyên nhân bao gồm chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa phù hợp quy hoạch hoặc đang trong quá trình thanh tra, rà soát.

Một khu đất tại xã Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Duy Phương

Một số trường hợp liên quan nghĩa vụ tài chính, bị kê biên tài sản hoặc chưa đủ hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định nên không được đưa vào danh mục. Riêng xã Long Sơn (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) có tới 12 dự án, tổng diện tích gần 343 ha. Tại đây, nhiều doanh nghiệp chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý hoặc có vướng mắc về quy hoạch.

Tại khu vực TP.HCM cũ, một số khu đất không đủ điều kiện do đang trong quá trình thanh tra hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong số này, khu đất có diện tích lớn nhất là hơn 91ha tại xã Nhà Bè (dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển) của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Dự án này cần rà soát nhiều loại giấy tờ pháp lý do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trước đó, TP.HCM cho phép 182 khu đất được đưa vào danh mục thực hiện các dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2 theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Cùng với đó, cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác, nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.