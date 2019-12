Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng hơn 18,% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được giao nhiệm vụ thực hiện dự toán thu 245.726 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2018.

Hà Nội thu ngân sách đạt gần 250.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: KT)

Đạt được kết quả này, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Điển hình trong việc cấp mã số thuế-phân cấp doanh nghiệp còn dưới 30 phút; thực hiện liên thông với các sở, ngành…