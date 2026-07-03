Hà Tĩnh chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê

Theo quyết định, dự án bị chấm dứt hoạt động do sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Mỏ sắt Thạch Khê. (Ảnh: Minh Châu).

Sở Tài chính Hà Tĩnh xác định dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Quyết định chấm dứt hoạt động có hiệu lực kể từ ngày 2/7/2026.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động dự án, Sở Tài chính Hà Tĩnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 đối với Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Việc chấm dứt hoạt động dự án được thực hiện trên cơ sở dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, sau khi nhà đầu tư không hoàn thành mục tiêu hoạt động theo tiến độ quy định và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ.