Đắk Lắk siết tiến độ, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

Thứ Hai, 19:09, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

Đoàn công tác đã khảo sát nhiều dự án trọng điểm trên trục đường Độc Lập và khu vực lân cận như: dự án thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại các lô đất số 3, 4; Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V; Khu đô thị hỗn hợp DL-2; Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam; cùng một số dự án nhà ở, sân golf, dịch vụ thương mại.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại lô đất ký hiệu số 4 đường Độc Lập.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án Khu Du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam.

Qua kiểm tra, các dự án đều vướng mắc chủ yếu ở thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư, dẫn đến kéo dài tiến độ, hiệu quả sử dụng đất chưa cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, việc chậm triển khai các dự án đang tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương phân loại từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp xử lý cụ thể, dứt điểm.

Theo báo cáo của các đơn vị, các dự án đều vướng mắc chủ yếu ở thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư, dẫn đến kéo dài tiến độ, hiệu quả sử dụng đất chưa cao.

Tỉnh cam kết đồng hành với nhà đầu tư, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp phải cam kết tiến độ, tập trung nguồn lực triển khai; trường hợp không đủ năng lực cần chủ động đề xuất phương án xử lý, tránh để đất đai bị bỏ hoang, lãng phí.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
