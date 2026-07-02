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Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Thứ Năm, 22:24, 02/07/2026
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VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

hai phong day manh thu hut dau tu vao khu thuong mai tu do hinh anh 1
Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 là một trong những khu công nghiệp đầu tiên được khởi công, xây dựng trong Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới, có tính đột phá cho địa phương và khu vực, thành phố Hải Phòng định hướng phát triển Khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; hướng tới mục tiêu là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Với vai trò và vị trí chiến lược, khu thương mại tự do Hải Phòng được tổ chức thành các phân khu chức năng chuyên biệt để tối ưu hóa vận hành, bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, theo Nghị quyết 226 của Quốc hội, Khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng hàng loạt chính sách đặc thù vượt trội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phép thành phố xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh có tính cạnh tranh quốc tế cao.

"Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư; đối với các lĩnh vực ưu tiên như: công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gia nhập thị trường", ông Nguyễn Văn Chuẩn chia sẻ.

Trên nền tảng các cơ chế đặc thù, Hải Phòng ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử, sản xuất xe điện, công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu - phát triển và logistics công nghệ cao. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh.

Định hướng này đang từng bước được hiện thực hóa bằng các dự án quy mô lớn trong Khu thương mại tự do. Nổi bật là Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 và Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B được khởi công vào đầu năm 2026 và được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao và logistics hiện đại.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á - Thái Bình Dương, chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ngay giai đoạn đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế: "Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại Hải Phòng có ưu đãi về thuế rất tốt, các thủ tục hỗ trợ rất cao. Ngoài ra còn có chính sách đào tạo nghề, phát triển hạ tầng và tạo điều kiện để người dân trong khu vực cùng phát triển. Đây là những hành động rất thiết thực. Chúng tôi là nhà đầu tư hạ tầng đã phải nắm bắt ngay cơ hội này và chủ động mời thêm các nhà đầu tư khác".

hai phong day manh thu hut dau tu vao khu thuong mai tu do hinh anh 2
Hải Phòng đang hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Với lợi thế về cơ chế đặc thù cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, Khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.

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Đà Nẵng hướng tới xây dựng Khu Thương mại tự do thông minh, quản trị hiện đại

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng Khu Thương mại tự do số 2,3, 4. Cùng với khu chức năng Khu Thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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