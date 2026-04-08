中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

Thứ Tư, 11:46, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân. Dự án góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố làm chủ đầu tư, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,36 km, tổng mức đầu tư hơn 518,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 – 2029. Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh kết nối mạng lưới giao thông thành phố, phát triển giao thông hiệu quả và bền vững, giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường; góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án Khu bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Dự án còn tạo đà thúc đẩy sự phát triển của phân khu cảng biển Liên Chiểu, tăng tính cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư vào bến cảng và các khu công nghiệp, công nghệ cao lân cận.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng cảng Liên Chiểu Khu thương mại tự do đường kết nối
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu
Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp