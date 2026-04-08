Đầu tư 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối Cảng Liên Chiểu với Khu thương mại tự do

Dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố làm chủ đầu tư, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,36 km, tổng mức đầu tư hơn 518,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 – 2029. Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh kết nối mạng lưới giao thông thành phố, phát triển giao thông hiệu quả và bền vững, giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường; góp phần kết nối từ Cảng biển Liên Chiểu với các Khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án Khu bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Dự án còn tạo đà thúc đẩy sự phát triển của phân khu cảng biển Liên Chiểu, tăng tính cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư vào bến cảng và các khu công nghiệp, công nghệ cao lân cận.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.