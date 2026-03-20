Hải Phòng: Thị trường lao động sôi động, công nghiệp tăng tốc

Những tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tại Hải Phòng liên tiếp thông báo tuyển dụng lao động. Theo Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, từ cuối tháng 2/2026 đến nay, 340 doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng hơn 33.000 lao động, tập trung trong các ngành điện – điện tử, cơ khí chế tạo, may mặc, da giày...

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng do số đơn hàng tăng, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Chị Đào Thị Linh, Công ty TNHH Công nghệ sáng tạo Duệ Trí (Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, công ty chị nhận được nhiều đơn hàng mới. Với số lượng 1.200 công nhân hiện nay, công ty không thể đáp ứng kịp tiến độ, công nhân thường xuyên phải tăng ca. Bên cạnh đó, công ty cũng đang mở rộng thêm 1 xưởng sản xuất, vì vậy, có nhu cầu tuyển dụng 1.000 công nhân, lao động ở nhiều vị trí khác nhau, với thu nhập bình quân từ 8 triệu – 16 triệu đồng/người/tháng.

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng, trong tháng 2/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố giảm 6,25%, do ảnh hưởng của một số lĩnh vực có sự sụt giảm, như: ngành khai khoáng, một số công ty trong lĩnh vực năng lượng và đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhiều doanh nghiệp tạm dừng sản xuất để công nhân nghỉ Tết và bảo dưỡng máy móc, chuẩn bị kế hoạch sản xuất trong năm.

Theo Thống kê thành phố Hải Phòng, mức giảm này chủ yếu mang tính thời điểm, không phải do suy giảm đơn hàng hay khó khăn nội tại của doanh nghiệp. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt từ cuối tháng 2 và sang tháng 3, các doanh nghiệp tại Hải Phòng đã khẩn trương ổn định nhân lực và tăng tốc thực hiện đơn hàng; hoạt động sản xuất công nghiệp của thành phố phục hồi nhanh, bảo đảm duy trì đà tăng trưởng chung của 2 tháng đầu năm.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của thành phố Hải Phòng tăng 14,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng ấn tượng, như: hàng điện tử, sản phẩm máy tính, sắt thép, xi măng và các sản phẩm từ kim loại… Ông Tăng Bá Phúc, Trưởng Thống kê TP Hải Phòng đánh giá: "Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp trọng yếu tại Hải Phòng đều có sự tăng trưởng tốt. Khoảng 48% tỉ trọng của ngành công nghiệp đều tăng có sự tăng trưởng từ 15% trở lên. Còn lại, khoảng 50 doanh nghiệp có mức doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Cộng chung lại, Hải Phòng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng công nghiệp theo kịch bản đề ra".

Để chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 15,5 - 16% theo kế hoạch đã đề ra, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công thương TP Hải Phòng khẳng định đơn vị luôn theo dõi sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong mở rộng thị trường xuất khẩu.

"Chúng tôi sẽ có những giải pháp hướng dẫn các doanh nghiệp về xuất xứ hàng hóa và đặc biệt là đa dạng hóa thị trường; tập trung cho những thị trường mà Việt Nam đã ký ký hiệp định thương mại tự do (FTA). Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo và hướng dẫn các doanh nghiệp. Về cơ bản, tình hình công nghiệp và giá trị xuất khẩu sẽ đáp ứng được kịch bản quý 1/2026", ông Nguyễn Hoàng Long cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và mô hình Khu Thương mại tự do; tăng sức hút của các khu công nghiệp bằng cách định hướng thúc đẩy các dự án cảng và logistics. Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp mới để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, Hải Phòng đang tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn với thủ tục thông thoáng, quỹ đất sạch và kết nối logistics thuận lợi. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp tăng trưởng bền vững, góp phần giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026.