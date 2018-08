Hải quan Kiên Giang thu ngân sách tăng đột biến nhờ casino

Theo Cục Hải quan Kiên Giang, nguồn thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng đột biến là do thu từ dự án Casino với tổng số thuế thu là 330,22 tỷ đồng, chiếm 92,25% trên tổng nguồn thu.

Tuy nhiên, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn là 27,726 tỷ đồng, chiếm 7,75% trên tổng nguồn thu, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lý giải về tình trạng này, ông Ngô Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Hải quan Kiên Giang cho biết, do các DN hoạt động XNK ở Kiên Giang chủ yếu là DN nhỏ và siêu nhỏ, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều DN thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng tới số thu. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu thủy sản cũng có biến động do hàng thủy sản Việt Nam bị EU phạt "thẻ vàng".

DN làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

Tổng số DN đăng ký làm thủ tục hải quan trong 6 tháng đầu năm là 71 DN. Trong đó, tất cả các DN đều đăng ký khai hải quan qua hệ thống thông quan tự động. Số tờ khai làm thủ tục đạt 1.092 tờ khai, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2017 với tổng kim ngạch XNK đạt trên 81 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 23 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 58 triệu USD. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng bách hóa tổng hợp (đồ nhựa gia dụng, dầu ăn, mì ăn liền, sữa, bột mì, bánh kẹo, bột giặt), hàng nông sản, hải sản (tươi sống, đông lạnh); sản phẩm bao bì bằng PP, điện thoại di động, thuốc lá điếu, than đá cục… Hàng nhập khẩu bao gồm: thủy sản các loại làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, cánh quạt nhựa dùng trong nuôi trồng thủy sản, thạch cao, than đá, máy móc thiết bị cho dự án đầu tư, sắt phế liệu…

“XNK trên địa bàn 6 tháng đầu năm có biến động tăng trưởng mạnh, nhưng dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2018, kim ngạch XNK và số thu thuế có xu hướng giảm vì phần lớn hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho nhu cầu của các dự án đầu tư miễn thuế nên khi dự án đầu tư hoàn thành, kim ngạch và số thu thuế cũng giảm theo”, ông Hải cho hay.

Hải quan Kiên Giang thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hải quan

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan Kiên Giang sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, thu nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế…; thường xuyên rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính, thủ tục hướng dẫn chính sách thuế, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, tập trung chống thất thu qua kiểm tra trị giá tính thuế, công tác kiểm tra sau thông quan, đông đốc, thu hồi nợ đọng… ./.

